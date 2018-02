Zürich - Die Schweizer Börse hat den Mittwochshandel mit klaren Kursgewinnen beschlossen. Nach Verlusten am Vortag hellte sich die Stimmung unter den Anlegern somit wieder auf. Dabei war das Geschäft aber erneut von einer erhöhten Nervosität geprägt. So gab der SMI am Nachmittag die deutlichen Gewinne des Vormittags kurzzeitig komplett ab und notierte gar im Minus, erholte sich danach jedoch sofort wieder und kletterte auf ein neues Tageshoch. Hintergrund des kurzzeitigen Tauchers waren Inflationsdaten aus den USA. So war der Preisauftrieb dort stärker ausgefallen als erwartet wurde, was die Anleger auf dem falschen Fuss erwischte.

Hauptgrund für die Abweichung zwischen Prognose und tatsächlichen Zahlen waren laut Experten die gestiegenen Energiepreise. Die Zahlen seien dabei als schlecht für die Börse zu interpretieren, hiess es aus dem Handel. Dass am Nachmittag nicht nur der SMI, sondern vor allem auch die Wall Street wieder ins Plus drehten, sei hingegen als starkes Signal hinsichtlich einer Bodenbildung zu interpretieren. Angesichts der praktischen US-Vollbeschäftigung werde die amerikanische Inflationsentwicklung vorerst der wichtigste Datensatz für die Finanzmärkte bleiben, hiess es weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss schliesslich 1,67% im Plus bei 8'899,10 Punkten (Tageshoch 8'901). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte 1,57% auf 1'457,19 ...

