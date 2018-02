Köln (ots) -



- Für SAT-TV-Haushalte im digitalen Zeitalter: Diveo verknüpft über smarte Technologie der M7 Group die Qualitätsvorteile von Satelliten-Fernsehen mit den Stärken des Internets - Brillant einfach: Gestochen scharfe TV-Erlebnisse, jederzeit und überall: Diveo bietet Zugriff auf bis zu 70 Sender in brillanter HD-Qualität, Mediatheken und eine Videothek - Digitale Services ermöglichen TV-Erlebnisse zum Wunschtermin (u.a. Pause; Sendungs-Neustart; Aufnehmen mit Speicherfunktion in der Cloud) - Dank der Diveo-TV-App sind die Inhalte überall verfügbar (TV, Tablet, Smartphone, Web) - Darüber hinaus können Diveo-Kunden über die Plattform zusätzliche Premium-TV-Sender dazu buchen, um noch mehr Auswahl und TV-Erlebnisse zu erhalten - Diveo gibt es ab sofort online und in Kürze auch im Handel zu kaufen - Großer Markt mit attraktivem, dynamisch wachsendem Potenzial



Es kommt Bewegung in den deutschen SAT-TV-Markt. Mit dem heute erfolgten Launch von Diveo (www.diveo.de), einer neuen, speziell für den deutschen Markt entwickelten Marke der M7 Group, entsteht erstmals eine Wettbewerbssituation um die Gunst der rund 17 Millionen deutschen Haushalte, die ihr TV-Programm über den Verbreitungsweg Satellit (Astra 19,2 Grad Ost) empfangen. Ab jetzt können alle SAT-TV-Haushalte, die mehr und Besseres wollen als die kostenlose TV-Grundversorgung, zwischen verschiedenen Anbietern wählen. Im Vergleich zu anderen Plattformkonzepten im linearen SAT-TV-Markt bietet Diveo deutlich mehr: Als hybride Plattform verknüpft Diveo die Qualitätsvorteile der TV-Infrastruktur Satellit über intelligente, eigenentwickelte Technologie mit den Stärken des Internets. Diveo bietet Zugriff auf bis zu 70 TV-Sender in brillanter HD-Qualität, eine wachsende Anzahl an Mediatheken (zu Beginn rund 30) und eine Videothek. Digitale Services sorgen dafür, dass die TV-Erlebnisse jederzeit zum persönlichen Wunschtermin zur Verfügung stehen (Pause; Sendungs-Neustart; Aufnehmen mit Speicherfunktion in der Cloud). Smarte App-Technologie macht die Inhalte überall verfügbar - dabei sind auf TV, Tablet, Smartphone und im Web keine Sendersuchläufe nötig, alles funktioniert intuitiv und genügt hohen Designansprüchen. Für mehr Auswahl und zusätzliche TV-Erlebnisse stehen mehr als 20 Premium-Sender zur Verfügung.



Einfach brillant: TV unverpassbar. Gestochen scharfe Bilder. Jederzeit. Überall.



Damit platziert das Unternehmen ein TV-Produkt am Markt, das konsequent auf die Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten von Konsumenten im digitalen Zeitalter ausgerichtet ist, und den sich ändernden Nutzungsgewohnheiten Rechnung trägt. Bei Diveo ist man überzeugt, dass Technologie für TV-Nutzer im digitalen Zeitalter emotionale TV-Erlebnisse ermöglichen und gleichzeitig den Alltag vereinfachen muss. Konsumenten erwarten nahtlose Verfügbarkeit unterschiedlicher Inhalte in stets brillanter Bildqualität, und dies zu jeder Zeit und überall - egal ob es sich um Inhalte aus dem linearen TV-Programm, um Content in Mediatheken, aufgezeichnete und gespeicherte Inhalte oder um VoD handelt. Komplexe Installationsaufgaben, Unterbrechungen durch System-Updates, umständliche Sendersuchläufe und die komplizierte Vernetzung mobiler Endgeräte sind verpönt. "Die Vision von Diveo ist es, unsere Kunden mitzunehmen in die Zukunft des TV-Erlebnisses. Wir wollen möglich machen, was möglich ist, um TV-Erlebnisse unverpassbar werden zu lassen", sagt Oliver Rockstein, der als Executive Vice President (EVP) bei der M7 Group für Diveo zuständig ist. "Diveo macht den Zugang zu TV-Inhalten in brillanter Bildqualität einfach und komfortabel. Kunden profitieren von der Freiheit, selbst bestimmen zu können, welche TV-Inhalte wann, wo und wie konsumiert werden. Wir versprechen, dass Diveo nie stillstehen, sondern sich immer weiterentwickeln wird. Dabei nutzen wir die Qualität des Satelliten und die Kraft der Digitalisierung."



Diveo: Eine Plattform, drei Pakete, drei Preispunkte



Zum Marktstart gibt es Diveo in drei Paket-Varianten, die sich in der Menge der abrufbaren TV-Sender unterscheiden. Die beschriebenen digitalen Services sowie die Diveo-TV-App für iOS, Android und Smart-TV stehen allen Diveo-Kunden gleichermaßen zur Verfügung. Für 7,90 Euro im Monat wählen Kunden aus mehr als 50 TV-Sendern in gestochen scharfer HD-Bildqualität. Kunden, die sich für das Entdecker-Paket für 11,90 Euro im Monat entscheiden, greifen zusätzlich auf drei Sender aus dem Premium-Bouquet von Diveo zu. Die Auswahl kann monatlich angepasst werden. 16,90 Euro kostet das Vielfalt-Paket, mit dem Kunden zusätzlich auf über 20 Premium-Sender zugreifen können.



Zunächst online und ab März im Handel



SAT-TV-Haushalte, die Diveo nutzen möchten, können dies ab heute online unter www.diveo.de tun. Im Onlineshop bietet Diveo zum Start attraktive Willkommensangebote. So gibt es für Frühbucher bei Online-Bestellungen jedes Diveo-Paket für 0 Euro monatlich bis 30.4.2018 und eine 30-tägige Testzeit inklusive.



SAT-TV-Nutzer wählen grundsätzlich zwischen zwei Empfangsmöglichkeiten, für die beide die gleiche 12-monatige Abo-Laufzeit mit dreimonatiger Kündigungsfrist gilt. Für alle gängigen Fernsehgeräte geeignet ist die eigenentwickelte Set-To-Box (STB), die an den Strom angeschlossen, per Lan-Kabel mit dem Internet und über die HDMI-Schnittstelle mit dem Fernsehgerät verbunden wird. Parallel dazu installiert der Diveo-Kunde die kostenlose Diveo-TV-App (iOS oder Android). Die STB und die App führen den Kunden nutzerfreundlich und damit unkompliziert durch die wenigen Konfigurationsschritte. Alternativ dazu kann Diveo auch per CI+ Modul genutzt werden. Wichtig ist hierbei: Um die zahlreichen digitalen Funktionen auch auf dem Smart-TV nutzen zu können, braucht der Kunde die eigenentwickelte, kostenlose Diveo-TV-App. Die erste Diveo-TV-App speziell für Samsung-Geräte wird in Kürze bereitgestellt, Varianten für weitere Hersteller folgen.



Zusätzlich zur Online-Bestellmöglichkeit wird es Diveo demnächst auch im Fachhandel zu kaufen geben. "Wir freuen uns über das bereits jetzt große Interesse des Fachhandels an Diveo", sagt Rockstein. "Es besteht bereits Einigkeit über Listings bei den meisten der großen Fachhandelspartner und Diveo wird voraussichtlich im März neben dem Online-Vertrieb auch im stationären Handel erhältlich sein."



Sieht spannendes Potenzial in einem sich wandelnden SAT-TV-Markt: die M7 Group



Hinter Diveo steht die in Luxemburg ansässige M7 Group. Das Unternehmen ist in sechs europäischen Ländern aktiv. In Deutschland und Österreich ist M7 führender Anbieter von TV-Entertainment für Kabel- und IP-Netze. Im Kabelgeschäft betreibt M7 eine unabhängige und voll integrierte digitale Programm- und Dienste-Plattform für Netzbetreiber in Europa und hat sich auf dem deutschen Markt als viertstärkste Plattform etabliert. Als größter Anbieter stellt M7 Deutschland TV-Lizenzen via Satellit, Kabel, OTT und IPTV bereit. "Durch unsere Erfahrung im SAT- und Endkundengeschäft in anderen europäischen Ländern sind wir gut vorbereitet für den nächsten Schritt. Deutschland ist der größte europäische Markt und damit attraktiv. Die Marktdaten lassen darauf schließen, dass es ein hohes Interesse an Diveo geben wird. Wir gehen selbstbewusst ins Rennen, weil wir eine technisch starke, nutzerzentrierte Plattform an den Start bringen", so Hans Troelstra, CEO der M7 Group.



Über Diveo



Diveo ist eine hybride, satelliten- und IP-basierte TV-Plattform, die die Qualitätsvorteile des Verbreitungsweges Satellit über eigenentwickelte, smarte Technologie mit den Vorteilen des Internets verbindet und TV-Erlebnisse unverpassbar macht: Diveo bringt lineares und non-lineares HDTV in gestochen scharfer Bildqualität auf einer Plattform zusammen und bietet Kunden ein hohes Maß an Komfort und flexible Nutzungsmöglichkeiten. Zum aktuellen Zeitpunkt bietet Diveo Zugriff auf bis zu 70 Sender in brillantem HD, mehr als 30 Mediatheken, eine Videothek und den optionalen Zugang zu rund 20 Premium-Sendern. Digitale Services sorgen dafür, dass die Inhalte zum Wunschtermin zur Verfügung stehen, während die Diveo-TV-App (iOS, Android) den Kunden die Freiheit gibt, die Angebote flexibel auf Smart-TV, Tablet, Smartphone oder im Web zu genießen. Weiterhin hat Diveo einen modernen EPG im Gepäck und bietet Speicherplatz in der Cloud für Aufnahmen. Der Zugang zur Plattform erfolgt per Set-Top-Box, CI+ Modul und TV-App. Weitere Informationen zu Diveo gibt es online unter www.diveo.de. Diveo ist eine Marke der M7 Group.



