Nach dem geplanten Verlust des Finanzministeriums an die SPD hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt, das bisherige Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stärken zu wollen. "Wir werden das Wirtschaftsministerium zu einer Stätte machen, in der man stolz auf Ludwig Erhardt ist", sagte Merkel auf einer CDU-Veranstaltung zum sogenannten Politischen Aschermittwoch in Demmin in ihrem Heimatwahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern.

Sie wundere sich, dass diesem Ministerium keine ausreichende Wertschätzung zuteil werde. Ludwig Erhardt brauche man auch noch im 21. Jahrhundert, so Merkel. Ludwig Erhardt war von 1949 bis 1963 Bundesminister für Wirtschaft und galt in dieser Funktion als Vater des "deutschen Wirtschaftswunders" und der Sozialen Marktwirtschaft.