Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland hat mit dem TV-Plattformbetreiber M7 einen umfassenden Vertrag über die Verbreitung ihrer HD-Programme geschlossen. Die Vereinbarung umfasst die lineare und non-lineare Ausstrahlung des HD-Angebots der Mediengruppe RTL Deutschland über den Satelliten (via Set-Top-Box) sowie auf mobilen Endgeräten (Multiscreen-In-Home sowie Out-of-Home). Zum Start sind die Sender RTL HD, VOX HD, n-tv HD, NITRO HD, SUPER RTL HD und RTL II HD verfügbar. Zusätzlich zu dem VOD-Angebot sind außerdem die Rechte für die zeitversetzte Nutzung via Instant Restart (IR) Teil der Vereinbarung. Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung Mediengruppe RTL Deutschland: "Wir freuen uns, mit M7 einen neuen starken Partner für die Verbreitung unserer HD-Angebote gewonnen zu haben. Wir erwarten durch das umfassende Produktportfolio, welches M7 im Rahmen unserer Kooperationsvereinbarung nun anbieten kann, ein weiteres signifikantes HD-Wachstum auf dem Satelliten." Nach einer in dieser Woche startenden Testphase sind die HD-Sender der Mediengruppe RTL Deutschland voraussichtlich ab Anfang März 2018 über M7 verfügbar.



