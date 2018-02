BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Börsen haben am Mittwoch mehrheitlich an ihre zuletzt freundliche Kursentwicklung angeknüpft. Am Nachmittag veröffentlichte Inflationszahlen aus den USA hatten den Markt zwar zwischenzeitlich kurz nach unten gezogen, an den meisten Börsenplätzen konnten sich die Kurse aber wieder davon erholen. Lediglich in Prag ging der Handel mit leichten Verlusten zu Ende.

In Warschau stieg der Wig-30 um 0,80 Prozent auf 2815,03 Punkte, während es für den breiter gefassten Wig um 0,78 Prozent auf 63 500,92 Zähler aufwärts ging. Das polnische Wirtschaftswachstum hatte mit 5,1 Prozent im vierten Quartal zwar knapp die Erwartungen verfehl. Experten zufolge ändert dies aber wenig an dem insgesamt robusten Wirtschaftsbild. Unternehmensseitig rückten Zahlen aus dem Energiesektor in den Vordergrund. Ein fast verdreifachter Geschäftsjahresgewinn ließ die Tauron-Aktien um mehr als 2 Prozent steigen. Die Papiere von PGNiG legten nach vorläufigen Zahlen knapp 0,8 Prozent zu.

Der ungarische Leitindex Bux verteidigte am Ende ein Plus von 0,17 Prozent auf 38 454,35 Punkte. Auf der Agenda standen Zahlen zum Wirtschaftswachstum, das im vierten Quartal im Vorjahresvergleich bei 4,4 Prozent gelegen hatte. Bei den Einzelaktien fanden die Schwergewichte keine klare Linie. Während die Aktien der OTP Bank knapp im Minus schlossen, stiegen die Papiere von Magyar Telekom um etwas mehr als 1 Prozent. Die Anteilscheine des Pharmakonzerns Gedeon Richter erholten sich um 0,36 Prozent von ihrer jüngsten Kursschwäche.

Der Prager PX war mit einem Minus von 0,19 Prozent und 1109,63 Zählern die einzige negative Ausnahme. Wichtige impulssetzende Konjunkturdaten aus Tschechien blieben aus und auch auf Unternehmensseite waren kursbewegende Nachrichten Mangelware. Unter den Schwergewichten schlossen die Aktien von CEZ und Erste Group mit Abgaben von 0,29 und 1,47 Prozent. Gegen den Negativtrend stemmten sich Moneta Money Bank, die mit einem moderaten Aufschlag von 0,24 Prozent an ihre feste Vortagstendenz anknüpften.

In Moskau ging es mit dem Leitindex RTSI um 1,46 Prozent auf 1244,85 Zähler nach oben./sto/APA/tih/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

AXC0239 2018-02-14/19:26