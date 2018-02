Bildungseinrichtungen, professionelle Dienstleister und gewerbliche Kunden finden jetzt Spezialproduktionsdruck und 3D-Druck in einer benutzerfreundlichen Lösung vereint

MELBOURNE, Australien, 14. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PaperCut (https://www.papercut.com/), ein weltweit tätiges Softwareunternehmen, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit der Software PaperCut MF v18.0 (https://blog.papercut.com/new-and-noteworthy-18-0/) bekannt, die Spezialproduktionsdruck und 3D-Druck in einer benutzerfreundlichen Softwarelösung vereint. Administratoren und Bediener können alle Spezialaufträge auf einfache Art verwalten und profitieren durch die neue Funktionalität des Job Ticketing (https://www.papercut.com/products/mf/job-ticketing/) gleichzeitig von den leistungsstarken Funktionen von PaperCut in den Bereichen Kostenkontrolle, Sicherheit und Benutzeridentifikation.

Das Update verbindet Hausdruckereien und FabLabs bei Bildungseinrichtungen, rechtlichen Organisationen, lokalen Behörden, gewerblichen Unternehmen und Krankenhäusern mit dem PaperCut-Druckverwaltungssystem. Die Funktion des Job Ticketing ermöglicht den Bedienern die Annahme von Spezialdruck- und 3D-Druckaufträgen, z. B. Laserschneiden und Prototypproduktion, sowie das Nachverfolgen der Aufträge im Produktionsprozess, wobei ein anfragender Benutzer über den Status informiert werden kann.

"Bislang war die mangelnde Verbindung zwischen den allgemeinen und den Spezialdrucklösungen - z. B. Hausdruckereien und 3D-FabLabs - eine Belastung für unsere Kunden, die sie sowohl Zeit als auch Geld kostete", sagte Chris Dance, Mitgründer und CEO von PaperCut. "Um diese Probleme zu lösen, haben wir eine einfache Lösung entwickelt, die die Steuerung von Spezialdruckaufträgen sowie die Sicherheits- und Zahlungsoptionen verbessert."

Da diese Funktion Teil der gleichen Software ist, die die einzelnen Mitarbeiter für die Verwaltung des allgemeinen Bürodrucks verwenden, müssen Benutzer kein separates Profil einrichten oder sich erneut authentifizieren lassen, um einen Druckauftrag einzureichen, dessen Fortschritt nachzuverfolgen und Fragen oder Änderungen in letzter Minute an den Bediener zu übermitteln. Dies ermöglicht es den Bedienern, weniger Zeit mit der Verwaltung von Prozessen - die oft manuell und zeitaufwendig sind - zu verbringen und mehr Zeit für die Einführung ihrer Dienstleistungen und die Bereitstellung hochwertiger Produkte für ihre Kunden aufzuwenden.

Zuvor mangelte es Organisationen, die Spezialdrucke benötigen, an erschwinglichen oder effizienten Optionen (oder an beidem), um Druckaufträge zu erstellen und zu verwalten. Unternehmen mussten entweder mühsame, manuelle Ansätze zur Nachverfolgung und Verwaltung verwenden oder teure Softwarelösungen mit geringem Funktionsumfang kaufen.

"Der Bedarf für die Produktion von Spezialdrucken nimmt für Organisationen, insbesondere Universitäten, deutlich zu", sagte Andy Slawetsky, President von Industry Analysts Inc. "Dieser Markt existierte vor fünf Jahren noch kaum. Seitdem hat sich die Nachfrage stark erhöht, was dazu geführt hat, dass der Bedarf an Spezialdruckaufträgen, die auf einheitliche Weise verwaltet und verfolgt werden müssen, noch lange nicht gedeckt ist."

Neben der verbesserten Integration und Workflow-Effizienz bietet die Version v18.0 Folgendes:

Sie verringert den Bedarf an zusätzlichen Softwarepaketen für die Hausdruckerei.

Sie unterstützt alle Dokumentformate und Schriftarten auf den privaten, Arbeits- und Mobilgeräten der Kunden.

Sie nutzt die vorhandene Umgebung der Kunden für Benutzerberechtigungen und Buchhaltung und kann die Abrechnung eines Auftrags zu jedem beliebigen Zeitpunkt direkt dem jeweiligen Konto zuordnen.

Sie ermöglicht Endbenutzern das Einreichen von Aufträgen für die Hausdruckerei oder den 3D-Druck über die optimierte Web-Schnittstelle.

Sie verleiht der Technologie die persönliche Note, die die Kunden von Hausdruckereien mögen, indem sie eine direkte Kommunikation zwischen Bediener und Kunde sowie eine einheitliche Informationen zum Auftragsstatus ermöglicht.

Dem echten herstellerunabhängigen Ansatz von PaperCut folgend wurden für eine Vielzahl von MFD-Geräten zusätzliche eingebettete Lösungen und Updates für PaperCut MF v18.0 bereitgestellt, die sicherstellen, dass die Plattform auch bei Weiterentwicklungen seitens der Hersteller funktionsfähig bleibt. Vollständige Details zur Interoperabilität und den Produktspezifikationen finden Sie in den Versionshinweisen, die hier (https://www.papercut.com/products/mf/release-history/) verfügbar sind.

Verfügbarkeit

PaperCut MF v18.0 steht ab sofort bestehenden und zukünftigen Kunden und Partnern zur Verfügung. Lizenzen sind pro Hausdruckerei als ein Standardprodukt zahlbar, wobei Bildungseinrichtungen und gewerbliche Kunden einen Einzelpreis zahlen können, ein exklusives Merkmal von PaperCut.

Über PaperCut Software



Überall auf der Welt kämpfen Unternehmen mit Druckkosten und der Komplexität des Druckmanagements. PaperCut löst diese Probleme, Arbeitsplatz für Arbeitsplatz. Seit 1998 hat PaperCut 50 Millionen Benutzern in 175 Ländern dabei geholfen, Billionen Blätter an Druckpapier einzusparen. Mit PaperCut in ihrer Druckumgebung können IT-Manager ihre lästigen Druckprobleme ein für alle Mal lösen. Wie? Die beiden Softwarelösungen PaperCut MF und PaperCut NG sind plattformübergreifend und herstellerunabhängig. Dies bedeutet, sie können zusammen mit jedem Drucker und jedem Betriebssystem eingesetzt werden. Außerdem verfügen beide Lösungen über bahnbrechende Technologien, z. B. Druckaufträge von Mobilgeräten aus, sichere Druckfreigabe und umfangreiche Reporting-Tools. Unternehmen aller Formen, Größen und Branchen profitieren von den Steuermöglichkeiten, der Sicherheit sowie den finanziellen und ökologischen Einsparungen, für die die PaperCut-Software entwickelt wurde. Mehr dazu erfahren Sie unter www.papercut.com (http://www.papercut.com).

