Trump will die USA vor "Diebstahl geistigen Eigentums" schützen. Die Maßnahmen richten sich gegen China, würden aber auch der EU schaden.

Bei seiner Vereidigung als Präsident vor gut einem Jahr kündigte Donald Trump an, gegen "unfaire" Handelspraktiken anderer Länder mit harten Bandagen vorzugehen. Wer Trump jedoch bei seinen zwei öffentlichen Auftritten in den letzten Wochen zugehört hat, konnte wenig Provokantes vernehmen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos wollte er seine "America-First"-Politik nicht als "America Alone" verstanden wissen. Und auch in seiner Rede zur Lage der Nation am letzten Dienstag vor dem US-Kongress vermied Trump frontale Angriffe auf militärische und wirtschaftliche "Rivalen" der USA. Trotzdem gefährdet der anhaltende Konflikt zwischen China und den USA die globale liberale Wirtschaftsordnung.

Mit dem Erlass von Strafzöllen auf importierte Solar-Module und Waschmaschinen öffnete Washington Mitte Januar Tür und Tor für protektionistische Forderungen aus anderen Teilen der US-Wirtschaft. Dem Beispiel des US-Waschmaschinenherstellers Whirlpool, der aktiv Werbung für Strafzölle gegen ausländische Konkurrenzprodukte machte, könnten bald Hunderte Unternehmen in den USA folgen und den Druck auf die US-Regierung erhöhen, weitere protektionistische Maßnahmen zu ergreifen. Von diesen wäre vor allem China als wichtigster US-Handelspartner im Bereich von Konsumgütern betroffen.

Seit Sommer 2017 steht außerdem im Raum, dass die US-Regierung mit Importbegrenzungen oder Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gegen "Dumping"-Importe vorgehen könnte. Das wäre möglich, soweit der Präsident glaubhaft machen kann, dass von der Konkurrenz aus dem Ausland eine "Gefahr für die nationale Sicherheit" ausgeht. Gegen chinesische Stahlimporte schirmen sich die USA bereits seit Jahren mit Einfuhrzöllen ab, aber der US-Industrie geht der Schutz nicht weit genug. Im Fall von Aluminium prüft die US-Regierung seit letztem November, ob die nationale Sicherheit durch billige Importe bedroht ist - ohne dass die eigenen Unternehmen darauf gedrängt hätten. Die Maßnahmen würden auch Deutschland und der EU als Ganzes schaden.

Kurz vor seinem Davos-Auftritt erklärte Trump zudem, schon bald mit "großen Strafen" gegen den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...