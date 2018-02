Wenn das südafrikanische Parlament Präsident Zuma zum Rückzug zwingt, dann wird ANC-Chef Ramaphosa sein Nachfolger. Ein Mann, auf den wohl schon Nelson Mandela große Stücke hielt.

Wenn sie an den 11. Februar 1990 zurückdenkt, spürt Cheryl Carolus noch immer diesen Zwiespalt aus großem Glück und heftiger Panik. "Ehrlich gesagt war es der reinste Horror", sagt die politische Aktivistin, die inzwischen Karriere in der Wirtschaft gemacht hat, bei einer Rückschau auf das Ereignis, mit dem vor 28 Jahren in Südafrika eine neue Zeitrechnung begann. Erst am Vortag hatten sie und ihre Mitstreiter in der Anti-Apartheids-Bewegung erfahren, dass Südafrikas Freiheitsikone Nelson Mandela, viel früher als erwartet, schon in aller Kürze von der weißen Minderheitsregierung um Präsident Frederik Willem de Klerk in die Freiheit entlassen würde.

In Windeseile wurden von den Aktivisten Flugblätter gedruckt. "Wir fühlten uns total überwältigt, aber wir wollten zumindest ein paar Tausend Menschen mobilisieren", sagt Carolus. "Denn wir alle dachten: Mandela kann doch nicht aus dem Gefängnis kommen - und kaum jemand ist da."

Carolus hätte sich nicht sorgen müssen. Der 11. Februar 1990 war ein heißer Sonntag - und ganz Kapstadt auf den Beinen. Tausende strömten schon am frühen Morgen in das verträumte Winzerdorf Paarl, wo Mandela, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiern würde, in einem Gäste-Bungalow des örtlichen Gefängnisses die letzten Monate seiner langen Haftjahre verbracht hatte. Die enge Straße, die zum Gefängnis führte, war von Stacheldraht umgeben - und von tausenden neugieriger Zuschauer.

Es war schon lange nach 16 Uhr, als es schließlich so weit war: Hand in Hand mit seiner Frau Winnie, schritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...