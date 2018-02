Udo Schmitz, Rechtsanwalt aus Stadland bei Bremerhaven, will Vorsitzender der SPD werden. Er ist jetzt der dritte Konkurrent für Andrea Nahles.

Nach der Bürgermeisterin von Flensburg und einem Berufsschullehrer aus Dithmarschen hat ein weiteres SPD-Mitglied im Kampf um den Parteivorsitz seinen Hut in den Ring geworfen: Udo Schmitz (59), Rechtsanwalt aus Stadland bei Bremerhaven, hat in einem Brief an den SPD-Vorstand am Mittwoch seine Gegenkandidatur zu Andreas Nahles angekündigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...