Ein Whistleblower behauptet, der Kurssturz an den Aktienmärkten sei die Folge einer Manipulation. Die Börse bestreitet die Vorwürfe, Marktteilnehmer aber halten einen Betrug für möglich.

John Griffin und Amin Shams machten sich im Mai des vergangenen Jahres auf die Suche nach Möglichkeiten, die Aktienmärkte zu manipulieren. Natürlich nur zu Forschungszwecken. Griffin ist Professor an der University of Texas in Austin, Shams dort Doktorand. Ihre Recherche begann ernüchternd, sie stellten schnell fest: "Marktmanipulationen sind sehr schwierig."

Zu groß sei die (finanzielle) Macht von Großanleger, die gegen bestimmte Trends an den Märkten gegensteuern könnten; zu groß auch die Gefahr, nachträglich von den Aufsichtsbehörden erwischt zu werden. Dass der Gewinn durch die ausgelöste Manipulation größer sei als die zu erwartende Strafe: so gut wie unmöglich. Doch dann stießen Griffin und Shams auf den Vix - den Volatility Index an der Chicagoer Börse.

Der spiegelt die Kursschwankungen wider, die Marktteilnehmer in den kommenden 30 Tagen beim US-Index S&P 500 erwarten. Mit Fake-Transaktionen - gerne bereits vor dem Börsenstart - ließe sich eine Hektik und damit eine Volatilität erzeugen, so die Forscher, die es so gar nicht gibt. Und das Beste: Da die Order nie ausgeführt werden, kosten diese Transaktionen nicht einmal Geld. Von einem "Fenster für Manipulationen", sprechen Griffin und Shams. Glaubt man einem Whistleblower, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...