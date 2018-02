Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) -



CannaRoyalty Corp. (CSE: CRZ) (OTCQX: CNNRF) ("CannaRoyalty"), ein vollintegrierter aktiver Investor und Betreiber in der legalen Cannabis-Industrie, gab am heutigen Tag bekannt, dass ein führendes, vollintegriertes Unternehmen im Bereich Cannabis mit Sitz in Las Vegas, MM Development Company, LLC, das als "Planet 13" und als "Medizin" auftritt, ("Planet 13" oder "das Unternehmen") die Dienste der CR Advisory Services Sparte ("CR Advisory") in Anspruch nehmen wird.



CR Advisory soll strategische Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Kapitalmarktinitiativen und der bevorstehenden Eröffnung einer Planet 13 Megaverkaufsstelle direkt an der Glückspielzone von Las Vegas anbieten. Darüber hinaus wurden Marc Lustig, der CEO von CannaRoyalty und Greg Wilson, der Executive Vice President von CR Advisory, in den Vorstand von Planet 13 berufen.



Planet 13 ist eines der führenden vertikal integrierten Cannabisunternehmen im Bundesstaat Nevada und wurde im Jahre 2014 gegründet. Das Unternehmen betreibt eine preisgekrönte Verkaufsstelle in Las Vegas mit Lizenzen für medizinisches Marihuana und Marihuana für den Freizeitgebrauch, wo seine eigenen Hausmarken, Medizin (medizinisch) und Planet 13 (Freizeitgebrauch) angeboten werden. Das Unternehmen besitzt ebenfalls zwei Anbaulizenzen und zwei Produktionslizenzen in Clark County und Nye County. Planet 13 erntete Anerkennung im Bereich Pflanzenzüchtung und gewann Auszeichnungen und Anerkennung in seiner Branche für die momentan bestehende Ausgabestelle.



Zu den Bedingungen des Vertrags zwischen CR-Advisory und Planet 13 gehört die Zahlung von Honoraren in Höhe von 200.000 US-Dollar, von denen 100.000 US-Dollar bei der Unterzeichnung fällig werden und der Restbetrag bei der Lieferung bestimmter strategischer Planungsunterlagen zu zahlen ist.



"Mit der Legalisierung des Freizeitgebrauchs für Erwachsene im Juli 2017, wurde Nevada zu einem der am schnellsten wachsenden, investorenfreundlichsten Märkte im Bereich der legalen Cannabisnutzung in den U.S.A.," äußerte sich dazu Greg Wilson, Executive Vice President von CR Advisory. "Planet 13 hat einen starken, profitablen, vertikal integrierten Betrieb aufgebaut und befindet sich an einem spannenden Punkt seiner Entwicklung, mit der bedeutenden Erweiterung seiner Anbau- und Produktionseinrichtungen und der geplanten Megaverkaufsstelle, die so dicht am Strip in Las Vegas liegen wird, wie es die Verordnungen erlauben. Unsere direkte Vorgehensweise auf dem U.S. Markt hilft uns weiter dabei, interessante Gelegenheiten wie Planet 13 aufzudecken und wir sind stolz darauf, dass wir von dem Unternehmen als Berater ausgesucht wurden um ihr rasantes Wachstum zu begleiten."



Larry Scheffler , der Co-CEO von Planet 13 kommentierte dazu, "Wir sind dabei, auf unsere Führungsposition auf dem Cannabis Markt in Nevada aufzubauen und expandieren unseren bestehenden Betrieb. Unsere aktuelle Verkaufsstelle in der Nähe des Las Vegas Strip wird von bis zu 800 Kunden am Tag besucht. Im Herbst 2018 planen wir, die weltgrößte und modernste Verkaufsstelle für Privatkunden direkt neben dem Las Vegas Strip zu eröffnen, und wir erweitern ebenfalls unsere Anbauflächen auf zunächst über 115.000 Quadratfuß in unserem neuen hochmodernen, mit Robotik ausgestatteten, Gewächshaus auf 80 Morgen Land, das uns gehört. Wir schätzen, dass dieser Standort bis auf eine Gewächshausfläche von 2,3 Millionen Quadratfuß erweitert werden kann."



Bob Groesbeck, Co-CEO von Planet 13 fügte hinzu, "Wir haben Kontakt mit verschiedenen Investment- und Beratungsgruppen aufgenommen und sind zuversichtlich, dass CR-Advisory über die richtige Mischung aus Erfahrung und Expertise verfügt, um unsere Vision umzusetzen, Planet 13 zum führenden vertikal integrierten Cannabisunternehmen im Südwesten der U.S.A. zu machen. Wir waren derart beeindruckt davon, wie viel sehr wir bereits profitiert haben, dass wir Greg und Marc eingeladen haben, unserem Vorstand als unabhängige Direktoren beizutreten. Die Erfahrung von CannaRoyalty bei der Markteinführung von Endverbrauchermarken in den U.S.A. und ihre nachweisliche Expertise auf den kanadischen Finanzmärkten machen sie zum idealen Partner für unsere zukünftige Entwicklung."



Mit der Legalisierung des Freizeitgebrauchs für Erwachsene im Juli 2017 dürfte der Markt in Nevada deutlich wachsen. Im Oktober 2017 erreichten Einnahmen aus dem Cannabisverkauf in Nevada 37,9 Mio. US $, wobei die höchsten Einnahmen auf den Freizeitgebrauch fielen[1]. Prognosen aus dem Jahr 2016 deuten darauf hin, dass die Verkäufe in Nevada jährliche Zuwachsraten von 51% verzeichnen könnten und der Umsatz bis 2020 auf 630 Millionen US-Dollar wächst[2].



Planet 13 ist ein vertikal integriertes, lizenziertes Unternehmen in der Cannabisbranche. Das Unternehmen betreibt eine erste Verkaufsstelle in Las Vegas und kultiviert seine eigenen Produkte mit modernster Technologie und Einsatz von vollspektralen Lichtquellen. Die Mission des Unternehmens ist es, Nutzern von medizinischem Marihuana und Freizeitnutzern in Nevada einen angenehmen und erschwinglichen Zugang, auch für den "Compassionate Use" zu ermöglichen. Die Produktionseinrichtungen und -praktiken von Planet 13 stellen eine optimale Genexpression über alle Züchtungen ihrer handgepflückten Pflanzen hinweg sicher.



Über CR Advisory



CR Advisory, ein im Jahr 2017 gegründeter Teil der CannaRoyalty, bietet weltweit Consulting und Beratungsserviceleistungen für Unternehmen in der Cannabisbranche an.



Über CannaRoyalty



CannaRoyalty (http://cannaroyalty.com/) ist ein aktiver Investor und Betreiben in der legalen Cannabis-Branche. Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und der Unterstützung eines diversifizierten Portfolios von wachstumsbereiten Vermögenswerten in hochwertigen Segmenten des Cannabis-Sektors, inklusive Forschung, Verbrauchermarken, Geräten und geistigem Eigentum. Unser Management-Team kombiniert ein praktisches Verständnis der Cannabis-Industrie mit bewährtem finanziellem Know-how, indem es eine Plattform von Beteiligungen via Lizenzgebührenvereinbarungen, Eigenkapitalbeteiligungen, verbrieften Wandelanleihen, Lizenzvereinbarungen und seinem eigenen Marken-Portfolio organisiert. Die Aktien von CannaRoyalty werden auf dem the Canadian Stock Exchange (CSE) unter dem Symbol CRZ (http://thecse.com/en/listings/di versified-industries/cannaroyalty-corp) und international auf dem OTCQX unter dem Symbol CNNRF (https://www.otcmarkets.com/stock/CNNRF/quote)gehandelt.



Zukunftsorientierte Aussagen



Aussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsorientiert sind, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf die spezifischen Faktoren, die hier und an anderer Stelle in regelmäßigen Veröffentlichungen von CannaRoyalty gegenüber kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden veröffentlicht werden. Wenn in dieser Pressemitteilung Worte wie "wird, könnte, planen, schätzen, erwarten, könnte, potentiell, glauben, sollte", oder ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sind dies zukunftsorientierte Aussagen.



Zukunftsorientierte Aussagen könnten, ohne Einschränkung Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Wahrnehmung neuer Chancen und ihres zukünftigen Wachstums und anderer Tatbestände beinhalten.



Obwohl CannaRoyalty versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu tatsächlichen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen führen, die wesentlich von solchen abweichen, die in den zukunftsorientierten Aussagen enthalten sind, können andere Faktoren vorhanden sein, die zu Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen führen, die nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten, inklusive, aber nicht beschränkt auf: die Abhängigkeit vom Erhalt behördlicher Genehmigungen; Investieren in Zielunternehmen oder Projekte, die eine eingeschränkte oder noch keine umfangreiche Vorgeschichte haben und die in einem Bereich aktiv sind, der momentan unter den Bundesgesetzen der U.S.A. als illegal angesehen wird; Gesetzesänderungen; eingeschränkte geschäftliche Vorgeschichte; Verlass auf das Management; Anforderungen für zusätzliche Finanzierung; Wettbewerb; Hindernisse beim Wachstum des Markts und bei der staatlichen Freigabe auf Grund von Schwankungen bei der öffentlichen Meinung und der Wahrnehmung der im medizinischen und Freizeitgebrauch aktiven Marihuanaindustrie; sowie Vorschriften- oder politische Änderungen.



Es kann keine Garantie gegeben werden, dass sich solche Informationen als genau erweisen oder dass die Erwartungen oder Einschätzungen des Managements in Bezug auf zukünftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden. Als Ergebnis dieser Risiken und Unsicherheiten könnten die Ergebnisse oder Ereignisse, die in diesen zukunftsorientierten Aussagen vorausgesagt wurden, sich wesentlich von aktuellen Ergebnissen oder Ereignissen unterscheiden.



Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf diese zukunftsorientierten Aussagen verlassen. Die zukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getroffen. CannaRoyalty lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, ab, falls dies nicht durch das geltende Gesetz erforderlich ist, und CannaRoyalty übernimmt keinerlei Haftung für die Veröffentlichung in Verbindung mit jeglichen anderen hier erwähnten Unternehmen.



[1]Quelle: Northern Nevada Business Weekly. (8. Januar 2018). Nevada Cannabis Industry, Amid Record Sales, Poised for Massive Growth in 2018. Nachzulesen unter: https://www.nnbw.com/news/nevada-c annabis-industry-amid-record-sales-poised-for-massive-growth-in-2018/ [Abgerufen am 12. Jan. 2018]



[2]Quelle: New Frontier and ArcView Market Research. (2016). 2016 Nevada Legal Cannabis Market State Profile



Für weitere Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:



Marc Lustig



info@cannaroyalty.com



+1-844-556-5070 http://www.cannaroyalty.com







Jonathan Ross, CFA



LodeRock Advisors Inc.



jon.ross@loderockadvisors.com



+1-416-283-0178



