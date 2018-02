¦ Mehr als 40.000 neue Jobs pro Jahr in IT und Telekommunikation ¦ Auch Umsätze wachsen: 2018 um 1,7 Prozent auf 164 Milliarden Euro ¦ Software und IT-Services legen am stärksten zu Berlin, 14. Februar 2018 Die Digitalisierung sorgt für einen großen Beschäftigungsschub in der IT- und Telekommunikationsbranche...

Den vollständigen Artikel lesen ...