NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch mit Kursverlusten und einem deutlichen Anstieg der Renditen auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA reagiert. Im Januar war der Inflationsanstieg sowohl im Vorjahres- als auch im Vormonatsvergleich überraschend hoch ausgefallen. Anleiheanleger werteten dies als Anzeichen für einen schnelleren Anstieg der Leitzinsen in den USA. Die Folge waren Kursverluste bei den US-Anleihen, die einher gingen mit einem Anstieg der gegenläufigen Rendite.

Zweijährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,17 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 15/32 Punkte auf 98 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,65 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere rutschten um 24/32 Punkte auf 98 17/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,91 Prozent und damit so hoch wie seit vier Jahren nicht mehr. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 1 11/32 Punkte auf 96 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,18 Prozent./tih/he

AXC0249 2018-02-14/21:32