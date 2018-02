Deutsche Bank hebt Vonovia auf 'Buy' und Ziel auf 47,50 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Vonovia von nach dem Rückschlag an den weltweiten Aktienmärkten "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Markus Scheufler in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie von 44,00 auf 47,50 Euro an. Neben der allgemeinen Aktienmarktkorrektur habe die Angst vor steigenden Zinsen Immobilienwerte zuletzt besonders belastet. Anleger sollten aber nicht vergessen, dass die Inflation nur langsam steigen dürfte. Zudem würden Immobilienaktien zu konjunkturellen Hochzeiten tendenziell am höchsten bewertet. Vor diesem Hintergrund schätzen viele Börsianer die Substanzwerte von Immobiliengesellschaften viel zu niedrig ein.

DZ Bank hebt Evonik auf 'Kaufen' - Fairer Wert bleibt 34 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Evonik von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber auf 34 Euro belassen. Nach dem jüngsten Kurssturz sei die Aktie des Spezialchemiekonzerns nun wieder attraktiv bewertet, begründete Analyst Peter Spengler sein neues Anlagevotum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Als Werttreiber sieht er moderate Preiserhöhungen bei Methionin, das neuaufgelegte Effizienzsteigerungsprogramm sowie die angekündigten Kostensynergien aus den Zukäufen Huber Silica und Air Products Additive.

Warburg senkt Rhön-Klinikum auf 'Sell' - Ziel runter auf 25 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Rhön-Klinikum von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 26,60 auf 25,00 Euro gesenkt. Angesichts der Pläne der voraussichtlichen neuen Bundesregierung und der hohen Lohnforderungen der Gewerkschaften drohten dem Klinikbetreiber harte Zeiten, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen zur Erreichung des langfristigen operativen Margenziels erscheine zunehmend schwierig. Huwald senkte seine Margenprognosen.

RBC Capital startet Morphosys mit 'Underperform' - Ziel 57 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Morphosys mit "Underperform" und einem Kursziel von 57 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die in der Entwicklung befindlichen Wirkstoffe des Biotech-Unternehmens seien langfristig werthaltig, lobte Analystin Zoe Karamanoli in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In diesem und im kommenden Jahr seien wichtige positive Kurstreiber im Aktienkurs aber schon eingepreist.

Deutsche Bank hebt LEG Immobilien auf 'Buy' und Ziel auf 105 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat LEG Immobilien nach dem Rückschlag an den internationalen Aktienbörsen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Markus Scheufler in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie von 98 auf 105 Euro an. Neben der allgemeinen Aktienmarktkorrektur habe die Angst vor steigenden Zinsen Immobilienwerte zuletzt besonders belastet. Anleger sollten aber nicht vergessen, dass die Inflation nur langsam steigen dürfte. Zudem würden Immobilienaktien zu konjunkturellen Hochzeiten tendenziell am höchsten bewertet. Vor diesem Hintergrund schätzen viele Börsianer die Substanzwerte von Immobiliengesellschaften viel zu niedrig ein.

Deutsche Bank hebt Ziel für Deutsche Telekom an - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Telekom vor Zahlen von 19,20 auf 19,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne für das vierte Quartal ergebnisseitig mit einer verbesserten Geschäftsentwicklung, insbesondere im deutschen Mobilfunkgeschäft der Telekom oder mit Blick auf die Ergebnisentwicklung in Europa, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aussagen zur Investitionstätigkeit könnten beruhigen. Der Sektor sei außerdem fällig für eine Erholung. Das neue Kursziel reflektiere das von 65 auf 75 US-Dollar gestiegene Kursziel für die US-Tochter T-Mobile US.

Independent senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 26 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Zahlen von 27 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Operativ habe der Industriekonzern im ersten Geschäftsquartal die Prognosen übertroffen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil habe das Nettoergebnis wegen Belastungen durch die US-Steuerreform sichtlich enttäuscht. Diermeier revidierte seine Schätzungen nach unten.

Citigroup bewertet Covestro mit 'Neutral'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat die Aktie des Spezialchemiekonzerns Covestro mit "Neutral" eingestuft. Einem Bericht zufolge habe das US-Bauunternehmen KBR einen Vertrag zum Bau einer Polycarbonat-Fabrik in China unterzeichnet, schrieb Analyst Andrew Benson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei die letzte in einer Reihe ähnlich lautender Ankündigungen. Das Polycarbonat-Angebot für 2018 und 2019 steige damit deutlicher als bisher von ihm erwartet.

HSBC hebt Ziel für Wirecard auf 115 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wirecard von 100 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrutsch biete eine gute Einstiegschance, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die geringe Bewertung der Papiere des Zahlungsabwicklers passe nicht zum starken Umsatzwachstum. Das neue Kursziel reflektiert jetzt die Bewertung auf Basis des für 2018 von ihm erwarteten Ergebnisses.

Warburg Research hebt Ziel für Puma SE auf 430 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 375 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl sich das währungsbereinigte Umsatzwachstum im Schlussquartal 2017 marginal verlangsamt habe, sei der Sportartikelhersteller auf einem guten Weg für weiter zweistellige Wachstumsraten, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzung für die mittelfristige operative Marge (Ebit-Marge) an.

