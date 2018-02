Der DAX stoppt an der Rangebegrenzung bei 12.375 Punkten und hat sich am Mittwoch nur kurz von der Aussicht auf steigende US-Zinsen aus der Ruhe bringen lassen. Durch überraschend stark gestiegenen US-Verbraucherpreise im Januar zogen zwar die Renditen von US-Anleihen kräftig an und der Dax rutschte zunächst ins Minus. Im weiteren Verlauf drehte der DAX jedoch wieder ins Plus und beendete den Handel ...

