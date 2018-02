Liebe Leser,

seit Anfang Dezember konnten diejenigen froh sein, die die Innogy Aktie NICHT im Depot hatten - schließlich gab der Kurs in den folgenden Wochen bis zum Tief im Februar bei unter 30 Euro rund ein Viertel an Kurswert ab. Doch inzwischen ist die Aktie charttechnisch interessant geworden - denn es sieht derzeit so aus, als ob die Marke von 30 Euro nicht nachhaltig unterschritten werden konnte. Denn nach dem "Dip" unter diese Marke begann ein Rebound, der bis derzeit läuft. Ist ... (Peter Niedermeyer)

