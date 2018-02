Nach schlechtem Start haben sich die US-Aktienmärkte wieder gefangen. "Das ist jetzt die Stunde der Schnäppchenjäger," sagt ein Händler.

Nach dem ersten Schrecken über einen unerwartet starken Preisanstieg in den USA haben sich die New Yorker Aktienmärkte am Mittwoch gefangen. Die Zunahme der an den Finanzmärkten viel beachteten Teuerungsrate schürte zunächst zwar Spekulationen auf schnell steigende Zinsen. Doch herrschte sowohl in den USA als auch in Europa Erleichterung darüber, dass die Preise nicht noch stärker stiegen.

"Die Zahlen sind als schlecht für die Börse zu interpretieren, das lässt sich nicht wegdiskutieren", fasste Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets zusammen. Dass die Wall Street trotzdem ins Plus gedreht habe, sei ein starkes Signal einer Bodenbildung.

Der Dow-Jones-Index schloss ein Prozent höher auf 24.893 Punkten. ...

