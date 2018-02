Bielefeld (ots) - Busse und Bahnen auf Steuerzahlerkosten fahren zu lassen, um Autofahrer zum »kostenlosen« Umsteigen zu animieren: Der Plan der geschäftsführenden Bundesregierung ist ein Witz.



Das Vorhaben ist so ernst gemeint, dass es im Koalitionsvertrag nicht einmal auftaucht. Es scheint eine über Nacht entstandene Idee zu sein, um die EU zu besänftigen, die bessere Luft in deutschen Großstädten fordert.



Dass die Luft vielerorts so schlecht ist, liegt auch daran, dass viele Diesel nicht halten, was die Hersteller versprochen, aber mit ihrer Betrugssoftware umgangen haben. Doch statt die Industrie für bessere Luft zahlen zu lassen, sollen die Kosten mal wieder sozialisiert werden.



Aber keine Angst: Dazu wird es nicht kommen. Denn der öffentliche Personennahverkehr ist überhaupt nicht in der Lage, eine merkliche Zahl umsteigender Autofahrer aufzunehmen. Übervolle Busse und Züge, marode Schienen und Brücken: Das System ist schon vor Jahren an seine Grenzen gestoßen, und eine Erneuerung plus Ausweitung wäre eine Generationenaufgabe.



Der Plan aus Berlin: viel heiße Luft.



