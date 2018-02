BILDER PROMINENTER GÄSTE UND DER ERSTEN REIHE STEHEN ZUM DOWNLOAD BEREIT: calvin-klein-205w39nyc-f18-runway-show-celeb (LINK GÜLTIG BIS MITTWOCH, 14. MÄRZ 2018)

CALVIN KLEIN gab heute bekannt, dass der Chief Creative Officer der Marke, Raf Simons,gestern Abend seine Herbst 2018 CALVIN KLEIN 205W39NYCModenschau an der American Stock Exchange in New York City präsentiert hat.

The front row at the Fall 2018 CALVIN KLEIN 205W39NYC runway show last night in New York

"Diese Kollektion ist eine Weiterentwicklung meiner Idee von CALVIN KLEIN von einem Einblick in die amerikanische Gesellschaft aber jetzt breiter, allumfassend. Sie ist eine Allegorie für ein Zusammentreffen von alten Welten und neuen Welten und nimmt Bezug auf die Entdeckung Amerikas, das Space Race in den 1960er Jahren und das Informationszeitalter des 21. Jahrhunderts. Der Idee der Demokratie folgend, gibt es keine kulturelle Hierarchie: die Mischungen emanzipieren Kleidung und Bezugnahmen von ihren Bedeutungen, von ihren eigenen Geschichten und fügen sie in einer Kollage zu etwas anderem zusammen einem anderen Traum. Bei dieser Kollektion geht es vor allem um Freiheit. Ein Wort, das Amerika und CALVIN KLEIN definiert." Raf Simons, 13. Februar 2018

Unter dem Titel LANDSCHAFTEN wurde die Herbst 2018 CALVIN KLEIN 205W39NYC-Modenschau in einem epischen und unwirklichen Gebiet abgehalten, das gleichzeitig an ein Großatelier-Filmstudio erinnert. Der Hintergrund greift die jüngste Geschichte von CALVIN KLEIN auf, aber in einer neuen Konfiguration: Fragmente der Installationen von Sterling Ruby für die Marke erscheinen gegen Teile der Prairie-Scheune, die in der CALVIN KLEIN 205W39NYC Frühling 2018-Kampagne zu sehen war; die Scheunenwände sind mit Reklametafel-großen Kunstwerken von Andy Warhol tapeziert, die in derselben Kollektion verwendet wurden; daneben erscheinen Lüftungsrohre, ein Touch des Fremden aus der Welt der Wissenschaft und der Labore. Der Boden ist mit tiefen Popcorn-Lagen belegt: aus der Ferne sieht dies wie Schnee aus.

Die Kollektion und der Veranstaltungsort zeigte die laufende, vielschichtige Zusammenarbeit von CALVIN KLEIN und The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. Auch zieren E. Coyote und Road Runner, die Looney Tunes-Figuren von Warner Bros., die ursprünglich als Kurzfilme in den Kinos ab 1949 gezeigt wurden, ausgewählte Kleidungsstücke. Die letzteren rufen die Unschuld der Kindheit, die besonders wichtige Idee der amerikanischen Jugend, in Erinnerung und sie können auch als Parabel zur Suche nach dem American Dream verstanden werden.

Simons präsentierte seine Herbst 2018 Kollektion vor einem Publikum, in dem sich bemerkenswerte Gäste befanden, darunter unter anderem Nicole Kidman, Lupita Nyong'o, Isabelle Huppert, Margot Robbie, Millie Bobby Brown, A$AP Rocky, Laura Dern, Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Letitia Wright, Sebastian Stan, Bill Skarsgård, Lucas Hedges, Judith Light, Kyle MacLachlan, James Murphy, Sandy Brant, Cindy Sherman, Kelela, Dev Hynes, Christina Ricci, Harris Dickinson, Ashton Sanders, Alex Hibbert, Rowan Blanchard, Amandla Stenberg, Anya Taylor Joy, Rachel Brosnahan, Alfie Allen, Bernard Sumner, Dane DeHaan, Paris Jackson, Maya Hawke, Jack Kilmer, Julia Garner, Sergei Polunin, Annabelle Sciorra, Valeria Bilello, Natasha Dupeyrón, Cindy Crawford, Rande Gerber, Karlie Kloss, Carolyn Murphy, Helena Christensen, Winnie Harlow, Jelly Lin, Jessica Jung, Camila Coelho, Helena Bordon, Brian Anderson, Helena Hauff, Richie Hawtin, und Clara3000

CALVIN KLEIN ist eine globale Lifestyle-Marke, die mutige, progressive Ideale und eine verführerische Ästhetik verkörpert. Mit provokanten Bildern und auffälligen Designs, die die Sinne zum Schwingen bringen, wollen wir unsere Zielgruppe begeistern und inspirieren.

Seit der Gründung im Jahr 1968 durch Calvin Klein und seinen Geschäftspartner Barry Schwartz hat sich die Marke mit ihren klaren, ästhetischen und innovativen Designs die Führungsposition in der amerikanischen Modebranche erkämpft. 2016 erzielten die CALVIN KLEIN Markenprodukte in über 110 Ländern Handelsumsätze von mehr als 8 Mrd. USD. CALVIN KLEIN beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter. CALVIN KLEIN beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter. 2003 wurde das Unternehmen von PVH Corp. übernommen.

Über PVH Corp.

Mit einer bereits 135 Jahre andauernden Firmengeschichte konnte sich PVH gegen expandierende Marken und Unternehmen mit einer langjährigen amerikanischen Tradition behaupten und entwickelte sich zu einem der größten Bekleidungsunternehmen rund um den Globus. Wir beschäftigen mehr als 35.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern und erwirtschaften jährliche Umsatzerlöse in Höhe von mehr als 8 Mrd. US-Dollar. Wir sind Inhaber der legendären Marken CALVIN KLEINTOMMY HILFIGERVan HeusenIZODARROWSpeedo,Warner'sand Olga sowie der Internet-zentrierten True & Co. Dessous-Marke. Wir vermarkten eine Vielzahl unterschiedlicher Güter unter diesen und anderen national und international bekannten eigenen und lizenzierten Markennamen.

*Die Marke Speedo ist zeitlich unbegrenzt für Nordamerika und die Karibik von Speedo International, Ltd. lizenziert.

