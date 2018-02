Der Jungstar der CDU will einen Ministerposten. Deshalb präsentiert sich Spahn auf dem politischen Aschermittwoch ungewohnt zurückhaltend.

Jens Spahn ist Westfale. Und als Westfale ist man von Haus aus trinkfest. Spahn setzt sein zu drei Viertel gefülltes Weizenglas an und trinkt es in einem Rutsch herunter. Die 1300 CDU-Mitglieder johlen. So haben sie sich den Aschermittwoch in der Vereinsbrauerei in Apolda vorgestellt: zünftig, mit Spahn als Einheizer.

Jens Spahn ist auf dem "größten politischen Aschermittwoch in Ostdeutschland" der Stargast. Schon vor einem Jahr habe ihn der Landesverband eingeladen, erzählt Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring. Mit anderen Worten: Spahn ist ziemlich busy.

Die alles überlagernde Frage an diesem Abend lautet, ob Spahn in Zukunft noch mehr zu tun haben wird. Aktuell ist er Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Zufrieden ist er damit nicht.

Spahn will in der neuen Regierung ein Ministeramt. Aber kriegt er es auch?

Mohring erklärt das so: "Entweder er ist nichts, oder er ist was. Wenn er was ist, ist es gut für uns. Aber dass er selbst nicht weiß, was er werden wird, damit konnte keiner rechnen." Gelächter im Saal.

In Berlin kursiert seit der Einigung in den Koalitionsverhandlungen eine Kabinettsliste. Spahn steht nicht drauf. Dennoch kann sich der CDU-Hoffnungsträger Hoffnung in eigener Sache machen.

Die Liste mit den Ministernamen ist angeblich nicht in Stein gemeißelt. Und Kanzlerin Angela Merkel kündigte am Sonntag nach Kritik aus den eigenen Reihen an, im neuen Kabinett frische Gesichter zu präsentieren.

Vor dem CDU-Bundesparteitag am 26. Februar will Merkel ihre Riege bekanntgeben. Spahn hofft, dann draufzustehen. Der 37-Jährige, ...

