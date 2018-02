DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu GroKo/Digitalminister:

"Alles soll vielmehr genau so bleiben, wie es in den letzten vier Jahren war: Keiner hat den Hut auf. Viele Ministerien arbeiten an dem Thema, aber eben oft aneinander vorbei. Das Ergebnis ist bekannt. Ob beim schnellen Internet, der digitalen Verwaltung oder innovativen Geschäftsmodellen - Deutschland hinkt in zentralen Bereichen international bedenklich hinterher. Abgesehen von den inhaltlichen Problemen ist die Außenwirkung, die von dieser Entscheidung ausgeht, fatal. Frankreich benennt einen Digitalminister, in Deutschland gibt es bald einen Heimatminister. Ein mutiger Aufbruch in die Zukunft sieht anders aus./yyzz/DP/he

