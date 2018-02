KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadtanzeiger' zu kostenloser Nahverkehr:

"Schneller und wirksamer könnte die Politik Feinstaub und Stickoxid-Belastungen in den Innenstädten beikommen, wenn sie sich endlich entschlösse, die deutsche Automobilindustrie zu Hardware-Umrüstungen für ältere Diesel-Fahrzeuge zu zwingen. Dann wäre im Übrigen auch die finanzielle Last für die Lösung des Luftverschmutzungsproblems gerechter verteilt - zwischen dem Staat auf der einen und den Autobauern auf der anderen Seite. Aber bei allem, was aus aktueller Betrachtung gegen einen kostenlosen ÖPNV spricht: Natürlich sind integrierte Verkehrskonzepte für die Metropolen überfällig. Und natürlich muss die Nutzung von Bus und Bahn so unkompliziert und deshalb günstig wie möglich sein."/yyzz/DP/he

