REGENSBURG (dpa-AFX) - Zeitung" zu Politischen Aschermittwoch:

"Politik und Kirche gehören nicht zusammen, auch am Aschermittwoch nicht. Es gilt die strikte Trennung, immer. Dennoch sei hier ein kleiner Vergleich erlaubt, allein der schönen Symbolik wegen. Denn das Bild des Aschekreuzes, das nach katholischer Tradition den Gläubigen am Aschermittwoch auf die Stirn gezeichnet wird, passt so wunderbar zur politischen Lage, in der wir uns in Deutschland gerade befinden. Das Ascheritual soll den Menschen an seine Vergänglichkeit erinnern und zur Umkehr aufrufen. Es will zeigen: Altes muss vergehen, damit Neues entstehen kann. Könnte es ein besseres Bild für die aktuelle Situation von CDU, CSU und SPD geben? In den (ehemals) großen Parteien tut Erneuerung dringend not."/yyzz/DP/he

AXC0012 2018-02-15/05:35