HANNOVER (dpa-AFX) - Fast 1250 Euro für zwei Konzerttickets für Sopran-Star Anna Netrebko in der Hamburger Elbphilharmonie, über 1000 Euro für die Champions-League-Partie zwischen FC Chelsea und Real Madrid: Der internationale Ticket-Schwarzmarkt treibt die Preise in die Höhe. Zweitmarkthändler verkaufen teils auch personalisierte Tickets. Das sei wettbewerbswidrig, wenn das Risiko, von Veranstaltern abgewiesen zu werden, nicht genannt werde, sagte Johannes Ulbricht vom Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft.

Jetzt soll gerichtlich geklärt werden, ob personalisierte Tickets weiterverkauft werden dürfen. Der Verband klagt gegen den Online-Marktplatz Ticketbande mit Sitz in den Niederlanden. Verhandelt wird am Donnerstag (11.00 Uhr) am Landgericht Hannover (Az.: 74 O 58/17)./tst/DP/edh

