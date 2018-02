Die Inflationsdaten vom Mittwoch waren stark, doch kein Grund zur Panik. Die 10-jährigen US-Bonds stehen bei 2,88 Prozent. Na und? Der Weltzins liegt bei 1,6 Prozent - wir erläutern dies in unseren Webinaren. Deshalb unser Rat - Short-Positionen in Puts dicht machen, Gewinne in den von uns empfohlenen Papieren nun um die 12.000 rum mitnehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...