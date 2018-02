Besonders aus der Schmuckindustrie könnte es in 2018 zu vermehrter Goldnachfrage kommen. In den USA stieg die Nachfrage nach Goldschmuck in 2017 um drei Prozent auf 122,1 Tonnen. Dabei erreichte die Nachfrage im vierten Quartal ein Acht-Jahres-Hoch. Ursächlich dürfte das gute wirtschaftliche Umfeld gewesen sein. Gewachsen sind vor allem auch die Onlineverkäufe. So verzeichnete beispielsweise Tiffany ...

Den vollständigen Artikel lesen ...