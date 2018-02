Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles gilt als linker Wirtschaftsschreck. Wie die zweitmächtigste Frau des Landes wirklich tickt.

Im Hinterzimmer eines Diners in den Hügeln über dem Silicon Valley will Andrea Nahles etwas klarstellen. Sie ist umringt von US-Gewerkschaftern, hat die Burgerkarte vor sich, und lauscht der Begrüßung des Chefs. "Buck's", so heißt der Laden, sei eine der Lieblingskantinen der Techgurus und Start-up-Pioniere, erzählt er. Viele Regierungschefs seien auch schon bei ihm gewesen, da passe der hohe Gast aus Good ol' Germany doch bestens. "Ich bin noch nicht Regierungschefin!", ruft Nahles fröhlich auf Englisch über den Tisch, gefolgt von einem Gelächter.

Noch nicht. Not yet. Das musste mal raus.

Zweieinhalb Jahre ist das her. Nahles war Bundesarbeitsministerin, eine aus SPD-Sicht sehr erfolgreiche noch dazu. Mit der Reise nach Kalifornien begann eine neue Phase ihrer Amtszeit, zeitlich und thematisch. Die Pflicht hatte sie mit Mindestlohn und Rentenpaket hinter sich, nun begann die Kür. Sie besuchte Internetriesen wie Facebook und Google und wollte anfangen, über die digitale Transformation der Arbeitswelt zu streiten, über die Zukunft ihrer Partei zu debattieren - und die Fundamente für den eigenen, weiteren Aufstieg zu legen.

Das hat sie geschafft. Am vergangenen Dienstagabend steht Nahles im Atrium des Willy-Brandt-Hauses, die Stimme kratzt fürchterlich, aber aus ihr sprechen Stolz und auch ein bisschen Genugtuung. "Ich will die Verantwortung gerne wahrnehmen, ich werde mich voll reinhängen." Nahles übernimmt den Parteivorsitz von Martin Schulz. Sie wird am 22. April die erste Frau an der Spitze in der mehr als 150 Jahre alten SPD. Vorher aber muss sie die Parteibasis davon überzeugen, dass der Weg in die große Koalition richtig ist. Und sie muss versuchen, die vielen Volten der Parteiführung seit dem Wahlabend vergessen zu machen. Gewählt würde sie wohl in jedem Fall, selbst wenn die SPD-Mitglieder sich gegen das Mitregieren entschieden. Das "Gottesgeschenk" (Oskar Lafontaine) ist fast am Ziel.

Wer hätte das gedacht? Nahles hat sich bisweilen rhetorisch nicht im Griff, machte - siehe Rentenpaket - auch falsche, teure Politik. Aber sie hat eben auch schon einige Wandlungen hinter sich. Aus der überschrillen Juso-Vorsitzenden und Kritikerin der Agenda 2010 wurde erst eine einflussreiche Generalsekretärin, dann eine pragmatische Ministerin. Geliebt wurde sie in den eigenen Reihen nie, aber respektiert und geachtet. Einige nehmen ihr immer noch übel, dass sie einst zum Rücktritt des damaligen Parteichefs Franz Müntefering beitrug. Aber sie gilt in der SPD auch als fleißige Netzwerkerin. Und, das ist in diesen Zeiten wichtig, als Frau, die sich ernsthaft für ihre Partei interessiert.

Geblieben ist ihr, allen Wandlungen und Neupositionierungen zum Trotz, ein Etikett, das seit zwei Jahrzehnten an ihr heftet: das Image als linker Wirtschaftsschreck.

Wenn beispielsweise Christian Lindner seinen Zuhörern einen hübschen Schauer über den Rücken jagen möchte, erwähnt er nur ihren Namen. In fast jeder Rede erzählt er von Gründern, die Angst davor haben, von "Frau Nahles" beschützt zu werden. Lindner würde das nicht tun, wenn es nicht funktionierte. Immer noch. Als Arbeitsministerin habe sie "Unternehmern einige Steine in den Weg gelegt", sagt der Präsident der Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlée.

Der Unternehmer Nikolas Stihl gibt zu Protokoll, er sei "mit vielen Politikansätzen, die Andrea Nahles verfolgt, nicht einverstanden". Und der Gründer der Drogeriekette dm Götz Werner hat auf Nahles' Urteile über Reiche im Wahlkampf bitter geantwortet, sie leide unter "sklerotischem Denken" und sei eingesperrt im "Gefängnis der falschen Vorstellungen".

Aber stimmt dieses Bild? Stimmte es je ganz? Und wenn nicht, wie hält Nahles es mit der Wirtschaft und dem Unternehmertum, mit Managern, Bossen und Gründern?

"Bei anderen SPD-Ministern wird gern mal getrickst."

In Berlin, im Regierungsalltag, haben viele jedenfalls eine ganz andere Erfahrung mit ihr gemacht. "Das öffentliche Bild entspricht ihr nicht", sagt Harald Christ, Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums. Niemand sei in diesem Kreis zuletzt so präsent gewesen. CDU-Minister lobten ihre Detailkenntnis, ihre Bereitschaft, Kritik anzunehmen, und den unbedingten Willen zum tragfähigen Kompromiss. "Wenn Sie sich mit ihr auf etwas per Handschlag verständigen, können Sie sicher sein, dass es klappt", sagt ein Kabinettskollege. "Bei anderen SPD-Ministern wird gern mal getrickst." Auch Verbandschefs nötigt die sattelfeste Ministerin Respekt ab. Sie wirkt auf viele Wirtschaftsvertreter wie der Riese Tur Tur aus Michael Endes Roman Jim Knopf: Je näher man ihr kommt, desto weniger bedrohlich wirkt ...

