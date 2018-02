Liebe Leser,

die Commerzbank-Aktie hat am Dienstag erneut eine kleine Pause eingelegt. Allerdings meinten Chartanalysten da schon, dass dies tatsächlich lediglich eine Pause sei und keine Gefahr für die Aktie bedeute. Dies hat sich am Mittwoch bewahrheitet, als die Aktie wieder um mehr als 3 % zulegen konnte. Der Wert befindet sich in einem eindeutigen Aufwärtstrend und hat nach Ansicht der Chartanalysten die Chance, zumindest weitere knapp 2,50 Euro hinzuzugewinnen. Im Detail: Die Aktie ... (Frank Holbaum)

