GROKO - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil rechnet damit, dass die Mehrheit der SPD-Mitglieder zu Gunsten einer Großen Koalition abstimmen wird. Dies gelte "trotz der schwierigen und manchmal auch überdrehten Debatten" der letzten Tage, sagte der SPD-Politiker. Inzwischen werde vielen immer klarer, dass der Koalitionsvertrag konkrete Fortschritte für viele Menschen bringen werde, etwa durch Investitionen in Bildung und Digitalisierung, Verbesserungen für Arbeitnehmer und Entlastungen für Steuerzahler mit geringem Einkommen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

GROKO - Die deutsche Wirtschaft drängt auf ein Ende der politischen Hängepartie in Deutschland. "Es ist jetzt an der Zeit zu entscheiden, ob es zu einer Großen Koalition kommt", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer. "Fünf Monate unterschiedlicher Verhandlungen müssen reichen". Dass die Regierungsbildung scheitert, glaubt Schweitzer nicht. "Persönlich gehe ich davon aus, dass wir letztlich dann doch genügend verantwortungsvolle Politiker haben, die dieses Land auch regieren wollen", betonte der DIHK-Chef. (Tagesspiegel)

DATENSCHUTZ - Die neue EU-Datenschutzverordnung sorgt für erhebliche Verunsicherung in den Unternehmen. Viele Firmen haben laut einer aktuellen Umfrage die Herausforderungen unterschätzt und sich zu spät damit beschäftigt. "Die Mehrheit der Unternehmen wird es bis zum Stichtag nicht schaffen, alle Anforderungen umzusetzen", sagt der Präsident des IT-Branchenverbands, Achim Berg, dem Handelsblatt. Bei einer Umfrage der Bitkom hatte vor wenigen Monaten jedes dritte Unternehmen angegeben, sich nicht mit den Vorgaben der Verordnung beschäftigt zu haben. Selbst Dax-Konzerne geben zu, den Aufwand unterschätzt zu haben. "Wir mussten mehr Mitarbeiter einsetzen und das Budget erhöhen", sagte Telekom-Vorstand Thomas Kremer dem Handelsblatt. (Handelsblatt S. 16ff)

MINDESTLOHN - Verdi-Chef Frank Bsirske hat eine deutliche Anhebung des Mindestlohns gefordert. "Ich würde es angesichts der günstigen Konjunkturlage und der Situation am Arbeitsmarkt begrüßen, wenn der Mindestlohn 2019 die Zehn-Euro-Marke knackt", sagte er. "Eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 10 Euro ist ökonomisch sinnvoll und wird keine Branche in Deutschland überfordern." Zudem forderte er ein Ende der "schwarzen Null". (Funke Mediengruppe)

POLEN - Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat Deutschland und Europa leichtfertigen Umgang mit ihrer Sicherheit vorgeworfen. "Bisher nimmt Europa die Verteidigung auf die leichte Schulter und lebt unter dem Schirm der Pax americana", sagte Morawiecki. Europa müsse seinen "Gegnern zeigen, dass wir Verteidigung ernst meinen". Den Deutschen warf er mit Blick auf US-Präsident Donald Trump zudem unangebrachten Anti-Amerikanismus vor. Wenn die Deutschen Russland unter Wladimir Putin mehr vertrauten als den USA unter Trump, werde "die Welt auf den Kopf gestellt", sagte Morawiecki. (Welt S. 7)

PANZER - Deutschland hat enorme Probleme, seine Zusagen an die Nato zu erfüllen. Anfang 2019 soll die Bundeswehr die Führung der multinationalen Eingreiftruppe Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) übernehmen. Doch dem deutschen Heer mangelt es nach Informationen der Welt an einsatzbereiten Kampfpanzern. Aus einem vertraulichen Papier des Verteidigungsministeriums zur materiellen Einsatzbereitschaft geht nach Angaben der Zeitung hervor, dass der für die Aufgabe vorgesehenen Panzerlehrbrigade 9 in Munster derzeit nur neun von 44 vorgesehenen Kampfpanzern des Typs Leopard 2 zur Verfügung stehen. (Welt S. 1 und 4)

CHINA - Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat Chinas Regierung ihre Investitionsstrategie geändert. Neben wertvollen europäischen Unternehmen steht nun verstärkt die kritische Infrastruktur im Fokus. In Italien, Portugal und Griechenland haben sich chinesische Unternehmen bereits an Energienetzen beteiligt. Auch in Deutschland will Peking Netze übernehmen. (Handelsblatt S. 4f)

ISLAM - Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hat vor einer wachsenden islamistischen Bedrohung in Deutschland gewarnt. Die Zahl der salafistischen Extremisten in Deutschland habe sich innerhalb von fünf Jahren nahezu verdreifacht, sagte Maaßen in einem Interview. Derzeit liege sie bei 10.800 Personen, die Dunkelziffer sei aber womöglich weit größer. (FAZ S. 1)

EU-ETAT - Die EU-Kommission fordert von den Mitgliedstaaten schnellstmöglich Klarheit in den bevorstehenden Verhandlungen über den mittelfristigen EU-Finanzrahmen 2021 bis 2027. Haushaltskommissar Günther Oettinger forderte die Staats- und Regierungschefs auf, sich baldmöglichst über ihre Prioritäten einig zu werden. In einem Papier listet die Brüsseler Behörde auf, welche zusätzlichen Ausgaben auf die EU zukommen, wenn diese neue Aufgaben übernimmt. Oettinger beklagte, dass viele Staaten von der EU die Übernahme neuer Aufgaben erwarteten, ohne dafür bezahlen zu wollen. (FAZ S. 17)

February 15, 2018

