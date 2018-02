Von Sue Chang

NEW YORK (Dow Jones)--Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, hat ihre Beteiligungen am Technologiekonzern Apple aufgestockt und in den Pharmakonzern Teva investiert. Ende Dezember hielt Berkshire Hathaway 165,33 Millionen Apple-Aktien und damit 31,24 Millionen mehr als noch Ende September, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Zudem erwarb Berkshire Hathaway im vierten Quartal 18,88 Millionen Aktien der israelischen Teva Pharmaceutical Industries.

Die Apple-Aktie legte im Quartal um 9,8 Prozent zu und Teva stiegen um 7,7 Prozent, während der S&P 500-Index um 6,1 Prozent zulegte.

Berkshire Hathaway verringerte allerdings den Anteil am IT-Konzern International Business Machine (IBM) auf nur noch 2,05 Millionen Aktien von zuvor 37,03 Millionen.

Berkshires Beteiligungen an anderen großen Unternehmen wie Bank of America, Wells Fargo und Coca-Cola änderten sich im Quartal kaum.

