Zürich - "Fresh" - die von Schweizer Investoren getragene und unter Schweizer Leitung stehende weltweit erste grosse urbane Meeresfischfarm ohne Zugang zum Meer, ist am Globalen Forum für Innovation in Agrikultur 2018 (GFIA) in Abu Dhabi als "Best Innovation in Aquaculture" ausgezeichnet worden.

Die urbane Meeresfischfarm hat die Vision von nachhaltig produziertem Premium-Meeresfisch und anderen Meeresorganismen ohne Zugang zum Meer in eine kommerzielle Realität verwandelt. Dazu beschreitet die von Schweizer Investoren getragene Innovation aus dem Saarland (D) technologisch neue Wege. Das weltweit neuartige Konzept erlaubt es, fangfrischen Fisch standortunabhängig und so ökologisch zu produzieren, wie es bisher nicht möglich war. Dabei werden Umweltressourcen konsequent geschützt, die kontinuierliche Verfügbarkeit von hochwertigem tagesfang-frischem Meeresfisch ermöglicht ...

