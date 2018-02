FRANKFURT (Dow Jones)--Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Importsteuer auf ausländische Waren wäre nach Meinung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) ein Verstoß gegen die WTO-Regeln. "Ein Alleingang würde allen WTO-Regeln widersprechen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem Tagesspiegel.

Die Zollhöhen seien je nach Land unterschiedlich und seit Jahren verhandelt - auch von den USA selbst. Dennoch kann Deutschland nach Meinung Schweitzers von der US-Regierung einiges lernen. Die sinkenden Steuern und besseren Abschreibungsmöglichkeiten in den USA zeigten Wirkung: "Die deutschen Unternehmen, die in den USA vertreten sind, wollen dort künftig deutlich mehr investieren", sagte Schweitzer.

Um Investitionen in Deutschland anzukurbeln, fordert der DIHK eine Reform der Unternehmenssteuern. "Wenn wir noch in fünf oder zehn Jahren Wohlstand in Deutschland haben wollen, brauchen wir mehr Investitionen aus der Privatwirtschaft, und wir müssen uns dem internationalen Steuerwettbewerb stellen", sagte Schweitzer.

