ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Deutsche Börse wegen des anziehenden Geschäfts an der Terminbörse Eurex von 120 auf 125 Euro angehoben. Die Einstufung belasse er auf "Buy", schrieb Analyst Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Deutsche Börse profitiere von dem anziehenden Volumen infolge der jüngsten Marktturbulenzen. Das Volumen bei der für den Börsenbetreiber wichtigen Derivateplattform Eurex liege im bisherigen Jahresverlauf 15 Prozent über dem 2017er-Niveau. Der Experte erhöhte deshalb seine Prognose für den Anstieg des Volumens in diesem Jahr auf 12 Prozent nach bislang zwei Prozent. Auch 2018 und 2019 dürfte das Geschäft an der Eurex deutlich zulegen. Er erhöhte deshalb seine Prognosen für den Gewinn je Aktie für das laufende und die kommenden beiden Jahre und dementsprechend das Kursziel./zb/stk

Datum der Analyse: 15.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005810055

AXC0035 2018-02-15/07:08