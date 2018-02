The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0373476404 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-25 2 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0373476412 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-28 499 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0373476420 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-33 500 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0400101728 AARG. KT.BK 18-20 FLR BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2GSG16 IKB DT.IND.BK.MTN 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSNT6 KRED.F.WIED.18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABW2 DZ BANK CLN E.9450 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABX0 DZ BANK CLN E.9451 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDU0 DZ BANK IS.A847 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEE2 DZ BANK IS.C140 18/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRX9 DEKA IHS SERIE 7597 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRY7 DEKABANK MTN SERIE 7598 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2S67 NORDLB FESTZINSANL. 06/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2S91 NORDLB 5-PH.BD.07/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US02665WCD11 AMER.HONDA F. 18/21 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US02665WCE93 AMER.HONDA F. 18/28 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US500769HT42 KRED.F.WIED.V.18/2019 DL BD02 BON USD N

CA XFRA XS1775786145 SPAR.SOR BOLIGKR.18/23MTN BD02 BON EUR N

CA E960 XFRA DE000ETF9603 COMSTAGE 1-ST.E.600 U.E.I EQ00 EQU EUR Y

CA SPFE XFRA IE00BF1QPL78 SPDR BL.BA.GL.AG.BD EOHUE EQ00 EQU EUR Y

CA INS XFRA NL0012757355 INSTONE REAL EST.GRP EO 1 EQ00 EQU EUR Y

CA NB11 XFRA US92243A2006 AVIRAGEN THERAPEUT.DL-,10 EQ00 EQU EUR N