The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1RE4D5 AAREAL BANK MTN S.188 BD00 BON EUR N

CA XFRA NZEDCDT004C6 EXPORT DEV CND 2018 BD00 BON NZD N

CA CS1A XFRA USU16450AW55 CHESAPEAKE EN. 17/25 REGS BD00 BON USD N

CA 65PA XFRA USU7264PAA58 PINNACLE ENTMT 16/24 REGS BD00 BON USD N

CA JM2B XFRA USU8342LAA80 SMUCKER -J.M.- 15/18 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH36H6 HSH NORDBANK E2/18 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM170 SCHLW-H.SCHATZ.12/18 A2 BD01 BON EUR N

CA XFRA NZIBDDT006C8 WORLD BK 2018 BD01 BON NZD N

CA XFRA USG24524AG84 COUNTRY GARDEN HLDGS13/23 BD01 BON USD N

CA 6MYA XFRA USN59465AB58 MYLAN 15/20 REGS BD01 BON USD N

CA PARA XFRA USU70109AC44 PARKER-HANNIFIN 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0162957012 B.N.G. 03/18 MTN BD01 BON GBP N

CA RPJE XFRA XS0831370613 REPSOL INTL F. 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA NGAA XFRA XS0891393414 NATL GRID NA 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA 3YCC XFRA USU2097KAD47 COL.PIP.GRP 15/45 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0890603201 SWED.EXP. CRED. 13/18 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS0891864398 KOMMUNALBK 13/18 FLR MTN BD02 BON USD N

CA 8SOA XFRA XS0934134312 SHORTLINE 13/18 UKRZALIZN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1190391695 LAND NRW MTN.LSA R1351 DL BD02 BON USD N

CA XFRA XS1190711272 AGENCE FSE DE. 15/18 FLR BD02 BON USD N