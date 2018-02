FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.316 EUR

VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.373 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.057 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.077 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.101 EUR

IQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.201 EUR

IQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.190 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.242 EUR

IQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.148 EUR

IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.102 EUR

G8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.122 EUR

U2IJ XFRA DE000A1J9EP5 LEONARDO UI A 1.450 EUR

HDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.259 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.010 EUR