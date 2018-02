TWITTER hat erstmals seit der Firmengründung im Jahr 2006 einen Quartalsgewinn erzielt. Dank der Platzierung von mehr Werbevideos und aufgrund von Kosteneinsparungen konnte ein Überschuss von 91 Mio. $ eingefahren werden. Der bereinigte Gewinn/Aktie lag mit 19 Cent rund ein Drittel über den Erwartungen. Beim Umsatz ging eine Durststrecke von drei Quartalen zu Ende; hier gab es ein Plus von 42 % auf 732 Mio. $ (Erwartung: - 4 % auf 686 Mio. $). 2018 will manerstmals auch auf Jahresbasis in den schwarzen Zahlen landen. Dafür sollen neue Einnahmequellen, wie z. B. die Lizenzierung von Daten, erschlossen werden. Um sich für Werbekunden attraktiver zu machen, setzt man zudem verstärkt auf die Übertragung von Sportveranstaltungen, Konzerten und Pressekonferenzen. Seit Ende letzten Jahres setzen wir verstärkt auf ein Gelingen des Turnarounds beiTwitter. Die jüngsten Quartalszahlen scheinen uns Recht zu geben.



