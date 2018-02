Lausanne - Die Banque Cantonale Vaudoise (BCV) hat im vergangenen Geschäftsjahr 2017 die Gewinnzahlen leicht verbessert und schüttet eine Dividende auf Vorjahresniveau aus. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis erhöhte sich um 1% auf 386,5 Mio CHF. Dank einem Immobilienverkauf stieg der Reingewinn mit einem Plus von 3% auf 320,3 Mio CHF etwas stärker an, wie das Waadtländer Staatsinstitut am Donnerstag mitteilte.

Den Aktionären soll nun eine unveränderte Ausschüttung von 33 CHF je Anteil bezahlt werden. Diese setzt sich wie bereits im Vorjahr aus einer ordentlichen Dividende von 23 CHF und einer Auszahlung von 10 CHF aus der Kapitaleinlagereserven zusammen.

Insgesamt trat der Geschäftsertrag der zweitgrössten ...

