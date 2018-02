FRANKFURT (Dow Jones)--Aktionäre des in der Krise steckenden Möbelhändlers Steinhoff müssen sich weiterhin in Geduld üben: Die seit langem überfällige Bilanz für das Geschäftsjahr 2016/17 per Ende September soll auch auf der nächsten Hauptversammlung nicht vorgelegt werden. Die Steinhoff International Holdings NV kündigte diese Aktionärsversammlung für den 20. April 2018 an.

Der Möbelhändler will zwar über einige Personalien in der Unternehmensführung und im Aufsichtsrat abstimmen lassen. Die Prüfung der Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung dauere aber an. Erst wenn diese Zahlen vorlägen, solle "sobald wie möglich" separat eine weitere Aktionärsversammlung einberufen werden, teilte Steinhoff mit.

