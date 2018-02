Nach der gestrigen Achterbahnfahrt am Aktienmarkt dürfen sich Anleger heute wieder über deutliche Kursgewinne freuen. Ist das schon die Wende?

Etwas höher als erwartete US-Inflationsdaten haben am gestrigen Nachmittag für Erinnerungen an den kurzfristigen Crash der Vorwoche gesorgt. Der Dow Jones brach am gestrigen Mittwoch zwischenzeitlich von über 24.800 auf 24.313 Punkten ein, der Dax von 12.277 auf 12.075 Zählern. Doch dann drehten die Indizes wieder. Der deutsche Leitindex beendete den Handel mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 12.339 Punkte.#

Und vor dem Börsenstart steht ein Kurssprung bevor: Vorbörslichen Indikatoren zufolge notiert die Frankfurter Benchmark derzeit bei 12.460 Punkte und 120 Punkte über dem gestrigen Vortagesschluss.

Die Vorgaben aus Übersee sind positiv: Der Dow-Jones-Index schloss ein Prozent höher auf 24.893 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 1,3 Prozent auf 2698 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte ...

