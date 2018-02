Liebe Leser,

BYD konnte am Dienstag das Vortagsniveau zwar nicht mehr ganz verteidigen, dafür am Mittwoch umso stärker zurückschlagen. Es ging um mehr als 4 % in die Höhe. Aus Sicht der charttechnischen Spezialisten könnte die Aktie damit die nächste Aufwärtsfahrt eingeleitet haben. Denn bis zu 8 Euro hat der Wert kaum noch Hürden vor sich. Darüber könnte die Aktie sogar das bisherige Allzeithoch ins Visier nehmen, heißt es. Konkret: Die Aktie ist nun mit einem Kurssprung auf über 7,40 ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...