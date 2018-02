Einmal mehr ist es die Steuerreform schuld: Im zweiten Quartal stand bei Cisco unter dem Strich ein Minus von 8,8 Mrd. $ nach einem Plus von 2,3 Mrd. $ ein Jahr zuvor. Grund war eine Einmalbelastung von 11,1 Mrd. $ in Zusammenhang mit den geänderten Steuergesetzen gewesen. Die Erlöse erhöhten sich um 2,7 % auf 11,9 Mrd. $. Es war der erste Antieg eines Quartalsumsatzes seit mehr als zwei Jahren. Damit trägt der Umbau des Konzerns erste Früchte. Cisco will sich mehr auf Software konzentrieren.



