TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Angeführt von deutlichen Aufschlägen in Tokio und Hongkong zeigen sich die ostasiatischen Börsen am Donnerstag ausnahmslos im Plus. Die positiven Vorgaben aus Europa und den USA stützten das Sentiment, heißt es im Handel. Aufgrund des Mondneujahrfestes sind die chinesischen Kernlandbörsen sowie jene auf Taiwan und in Südkorea bereits geschlossen, in Hongkong, Singapur und Malaysia findet nur ein verkürzter Handel statt.

Auslöser der global positiven Stimmung sind US-Verbraucherpreise oberhalb der Markterwartung gewesen. Die Daten lösen zwar Inflations- und in der Folge Zinserhöhungsängste aus, allerdings hat sich eine positive Interpretation der Daten durchgesetzt. Denn die anziehenden Preise seien letztlich ein Beleg für eine brummende US-Konjunktur, heißt es.

Hongkong verbucht gute Woche

In Hongkong steigt der HSI um 2,0 Prozent und setzt damit den Aufschwung der beiden Vortage von addiert 3,8 Prozent fort. Damit verbucht die Börse den bislang höchsten Wochenaufschlag seit Mitte 2016, wenngleich der Handel nicht über die volle Woche geht. Einige Investoren dürften vor der langen Pause Leerverkaufspositionen geschlossen haben, heißt es.

Da Schanghai bereits geschlossen ist und auch die Verknüpfung beider Börsen zuvor wegen der Feiertage eingestellt worden ist, gibt es keine Kapitalabflüsse in Richtung chinesisches Kernland. Daher sprechen Händler trotz der verkürzten Woche und ausbleibenden Zuflüssen chinesischer Anleger von hohen Volumina.

In Tokio trotzt der Aktienmarkt sogar erneut gestiegenen Yen-Wechselkursen, der Nikkei-225 legt um 1,4 Prozent auf 21.455 Punkte zu. Die Yen-Stärke hatte den japanischen Leitindex an den Vortagen auf neue Viermonatstiefs gedrückt. Nach erneut gestiegenen US-Renditen auf frische Mehrjahreshochs zählen Finanzwerte zu den gesuchten Aktien. Dai-ichi Life und Mitsubishi UFJ klettern um 4,8 bzw. 2,0 Prozent.

Der Dollar fällt entgegen den eher für steigende US-Zinsen und damit einen steigenden Greenback sprechenden US-Inflationsdaten auf ein frisches 15-Monatstief. Einige Marktteilnehmer bemühen zur Erklärung die schwachen Einzelhandelsdaten in den USA. "Sie helfen wirklich, die Markterwartungen zu Inflation und schnellen Zinsanhebungen zu dämpfen", sagt Händlerin Jane Fu von CMC Markets in Singapur. Der Dollar fällt auf 106,55 Yen nach Wechselkursen um 107,17 zur Vortageszeit.

Andere Börsianer sehen die Ursachen für die aktuelle Yen-Stärke nicht in den USA, sondern eher mit einem veränderten Blick auf die japanische Geldpolitik begründet. Da eine weitere Amtszeit von Haruhiko Kuroda als Chef der japanischen Notenbank in trockenen Tüchern zu sein scheint, wird an den dortigen Finanzmärkten über die Besetzung seiner Stellvertreterposten spekuliert. Marktteilnehmer sehen die Möglichkeit, dass falkenhafter gestimmte Kandidaten gefunden werden.

Daher seien Leerverkaufspositionen auf den Yen und damit Wetten auf sinkende Yen-Kurse geschlossen worden, sagt Devisenstratege Wei Liang Chang von der Mizuho Bank in Singapur. "Marktteilnehmer sind nicht mehr so davon überzeugt, dass die japanische Notenbank ihre Stimuli weiterhin unangetastet belässt", so Chang. Obwohl er der Ansicht ist, dass solche Spekulationen verfrüht seien, bleibe der Yen fundamental betrachtet günstig bewertet.

In Australien zeigt sich der Aktienmarkt fest - gestützt vom deutlich gestiegenen Ölpreisen. Der saudische Ölminister Khalid al-Falih sagte, die Opec werde bis Ende des Jahres an den vereinbarten Förderkürzungen festhalten. Daraufhin stiegen die Energiewerte in Australien um 2 Prozent.

Der australische Dollar zieht ebenfalls zum US-Pendant an. Im Handel wird auf den Arbeitsmarktbericht für Januar verwiesen, der den 16. Monat in Folge mit einem Stellenaufbau zeigte. Zwar ging die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten zurück, dies wurde aber überkompensiert durch eine gestiegene Anzahl an Teilzeitbeschäftigten. In einer ersten Reaktion hatte der "Aussie" noch nachgegeben.

=== S&P/ASX 200 (Sydney) 5.909,00 +1,16% -2,57% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.474,52 +1,51% -5,67% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. Feiertag Shenzhen A-Aktien Feiertag Hang-Seng (Hongk.) 31.116,32 +1,97% +2,20% 09:00 Taiex (Taiwan) Feiertag Straits-Times (Sing.) 3.443,51 +1,19% +0,36% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.838,28 +0,18% +2,12% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:12 Uhr % YTD EUR/USD 1,2466 +0,1% 1,2455 1,2362 +3,8% EUR/JPY 132,76 -0,4% 133,23 132,87 -1,9% EUR/GBP 0,8896 +0,0% 0,8893 0,8904 +0,1% GBP/USD 1,4013 +0,1% 1,4005 1,3882 +3,6% USD/JPY 106,49 -0,5% 106,97 107,49 -5,4% USD/KRW 1072,62 +0,2% 1070,45 1077,92 +0,5% USD/CNY 6,3482 +0,1% 6,3482 6,3381 -2,4% USD/CNH 6,2997 -0,1% 6,3072 6,3315 -3,3% USD/HKD 7,8226 +0,0% 7,8225 7,8223 +0,1% AUD/USD 0,7938 +0,2% 0,7922 0,7867 +1,5% NZD/USD 0,7380 +0,2% 0,7368 0,7305 +4,0% Bitcoin BTC/USD 9.749,96 3,32 9.436,25 8.869,95 -34,44 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,43 60,6 +1,4% 0,83 +1,6% Brent/ICE 65,05 64,36 +1,1% 0,69 -1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.354,41 1.350,55 +0,3% +3,86 +4,0% Silber (Spot) 16,93 16,87 +0,4% +0,06 -0,1% Platin (Spot) 1.003,80 996,75 +0,7% +7,05 +8,0% Kupfer-Future 3,24 3,24 +0,2% +0,01 -1,7% ===

