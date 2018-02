DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Mondneujahrs" geschlossen. In Hongkong findet am "Tag vor Mondneujahr" lediglich ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: In Schanghai, Hongkong und Südkorea findet aufgrund des "Mondneujahrs" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Der US-Netzwerkausrüster Cisco Systems hat seinen Umsatz im zweiten Geschäftsquartal gesteigert. Das Unternehmen hat damit nach einer mehr als zwei Jahre andauernden Durststrecke wieder in den Wachstumsmodus geschaltet. Der Gewinn übertraf die Erwartungen. Außerdem kündigte Cisco eine um 14 Prozent höhere Quartalsdividende von 33 Cent an. Das laufende Aktienrückkaufprogramm soll um 25 Milliarden Dollar aufgestockt werden auf dann 31 Milliarden Dollar. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um 6,8 Prozent. Der Umsatz legte im Quartal um 2,7 Prozent zu auf 11,89 Milliarden US-Dollar zu, nachdem er im vergleichbaren Vorjahreszeitraum 11,58 Milliarden Dollar betragen hatte. Analysten hatten mit 11,81 Milliarden Dollar gerechnet. Zuletzt hatte Cisco im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2015/16 ein Wachstum geschafft. Das Unternehmen hatte für das abgelaufene Quartal per Ende Januar ein Plus von 1 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 63 Cent nach 57 Cent im Vorjahreszeitraum. Hier hatten die Analyten 59 Cent prognostiziert. Wegen einer Sonderbelastung von 11,1 Milliarden Dollar als Folge der US-Steuerreform ergab sich unter dem Strich allerdings ein Verlust von 8,78 Milliarden Dollar bzw 1,78 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,35 Milliarden Dollar bzw 0,47 Dollar je Aktie eingefahren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

RIB SOFTWARE

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Geschäftsjahr 2017 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 109 +11% 6 98 Operatives EBITDA 40 +22% 6 33 Ergebnis nach Steuern 17 +20% 6 14 Ergebnis je Aktie 0,41 +28% 6 0,32 Dividende je Aktie 0,19 +19% 6 0,16

Weitere Termine:

07:00 DE/Takkt AG, Jahresergebnis

07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis

07:00 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis

07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis

07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz)

09:20 DE/Instone Real Estate Group BV, Erstnotiz im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

09:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, PK zum

Capital Markets Day und Veröffentlichung Strategie-Update 2018-2020

17:40 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis, Paris

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- VTG AG, Jahresergebnis

- CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis

- Biotest AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Ceconomy Stämme 0,26 EUR Ceconomy Vorzüge 0,32 EUR Astrazeneca 1,336 GBP BP 0,10 GBP Royal Dutch Shell 0,47 GBP Unilever 0,3585 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 221.000 14:30 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: +20,4 zuvor: +22,2 14:30 Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: +17,3 zuvor: +17,7 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,0% zuvor: 77,9%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 1,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 Auktion 2,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2033 im Gesamtvolumen von 4 bis 5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2021 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 Auktion 6,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2025 im Gesamtvolumen von 7 bis 8 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2022 im Volumen von 250 Mio SEK Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 250 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF 11:30 GB/Auktion von 1,75-prozentigen Anleihen mit Laufzeit Juli 2057 im Volumen von 2,25 Mrd GBP 11:50 FR/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2025 Auktion 1,85-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 im Gesamtvolumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.708,20 0,42 Nikkei-225 21.454,20 1,42 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.339,16 1,17 DAX-Future 12.415,50 1,43 XDAX 12.423,24 1,42 MDAX 25.424,48 1,38 TecDAX 2.521,27 2,38 EuroStoxx50 3.369,83 0,87 Stoxx50 3.014,20 0,90 Dow-Jones 24.893,49 1,03 S&P-500-Index 2.698,63 1,34 Nasdaq-Comp. 7.143,62 1,86 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,70 -53

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Weiter aufwärts geht es voraussichtlich an den europäischen Börsen. Der DAX wird vorbörslich gut 1 Prozent höher erwartet bei 12.465 Punkten und damit auch deutlich über den Höchstständen aus dem Späthandel vom Mittwoch. "Die Reaktion auf die US-Inflation hat viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt", sagt ein Händler. Statt zu fallen hätten die US-Indizes angezogen. Von anderer Seite hieß es, der Inflationsdruck sei zwar hoch, aber noch nicht außer Kontrolle geraten. "Ein leicht inflationäres Umfeld ist für Aktien generell nicht schlecht", sagt der Händler. Zum einen seien Zinsen und Renditen absolut gesehen immer noch auf sehr niedrigen Niveaus. Zum anderen wachse die Weltwirtschaft, und am Markt kursiere die Hoffnung, die Unternehmensgewinne könnten nun auch über Preisüberwälzungen weiter wachsen. Schließlich seien die Kapazitätsauslastungen hoch. Aus technischer Sicht sei der DAX nun bei 12.075 Punken unterstützt. Der nächste technischer Widerstand wird im Bereich um 12.500 Punkten ausgemacht. Neue Impulse werden vom Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia erwartet, daneben von der Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise und vom Fortgang der Berichtsaison.

RÜCKBLICK: Sehr fest - Die US-Verbraucherpreise sind im Januar stärker gestiegen als erwartet. Die Zahlen lösten zunächst Inflationsängste aus und drückten die Indizes nach unten. Dann setzte sich aber eine positive Interpretation der Daten durch, nämlich dass diese letztlich Ausdruck einer gesunden US-Wirtschaft seien. Klar unter den Erwartungen ausgefallene US-Einzelhandelszahlen belasteten nicht. Nach den Verbraucherpreisen aus dem USA sieht sich die LBBW in ihrer Erwartung bestätigt, dass die US-Notenbank im laufenden Jahr die Leitzinsen mindestens drei Mal anheben wird. Eine Zinserhöhung im März ist an den Finanzmärkten schon fest eingepreist. H&M räumte ein, dass in dem am 1. Dezember begonnenen Geschäftsjahr 2017/18 der Umsatz auf vergleichbarer Fläche zurückgehen dürfte. H&M verloren 4,6 Prozent. Schwach zeigten sich nach ihrem Zwischenbericht auch Credit Agricole. Die Bank hat die Gewinnprognose deutlich verfehlt. Der Kurs verlor 2,8 Prozent. Positiv bewerteten Händler die Zahlen der Credit Suisse, die Aktie legte um 3,8 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Thyssenkrupp verloren 0,7 Prozent. Der Konzern hat zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres von einer starken Entwicklung in seinem traditionellen Stahlgeschäft profitiert. Der bereinigte operative Gewinn legte trotz fortdauernder Schwäche im Anlagenbau um mehr als die Hälfte gegenüber dem Vorjahr zu. Allerdings störten sich die Anleger am operativen Cashflow, der mit einem Minus von 1,5 Milliarden Euro klar negativ ausfällt. Gut kamen die Zahlen von Bilfinger an, die Aktie legte um 5,4 Prozent zu. Gesco zogen nach ihrem Zwischenbericht deutlich an. Der Kurs gewann 4,9 Prozent. Die Analysten der Deutschen Bank hoben Vonovia auf "Kaufen" an, die Aktie legte daraufhin um 1,5 Prozent zu. Daneben stuften die Analysten auch LEG Immobilien auf "Kaufen" hoch, die Aktie gewann 1,1 Prozent. Siltronic stiegen gleich um 8 Prozent - Credit Suisse hatte die Aktie auf die Auswahlliste "Focus List" genommen.

XETRA-NACHBÖRSE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 15, 2018 01:30 ET (06:30 GMT)

Der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien verlief nach Auskunft eines Händlers am Mittwoch ziiemlich ruhig. Im Vergleich zu den vorigen Tagen seien die Umsätze etwas zurückgegangen, auch wenn der Markt mit den guten US-Vorgaben noch etwas nach oben gelaufen sei. Heidelbergcement hätten nicht auf die Mitteilung des Unternehmens reagiert, dass es sich von seiner 51-Prozent-Beteiligung am US-Unternehmen Lehigh White Cement trennt. Und die Daimler-Aktie habe sich unbewegt von der Nachricht gezeigt, dass das Kraftfahrtbundesamt dem Verdacht auf Abgasmanipulation beim Mercedes-Benz Vito nachgeht.

USA / WALL STREET

Fester - Die überraschend starken Verbraucherpreise haben die US-Börsen nur kurz belastet. Die Angst vor steigenden Zinsen ließ rasch nach, bald rückte wieder die starke Konjunktur in den Vordergrund. Letztlich sei der Preisauftrieb nur Ausdruck der boomenden Wirtschaft, hieß es. Die gute Stimmung vermochten auch die wider Erwarten gesunkenen Einzelhandelsumsätze nicht zu trüben. Banken- und Finanzwerte als Nutznießer steigender Zinsen führten den Markt mit Kursgewinnen von durchschnittlich 2,5 und 2,3 Prozent an. Unter den Einzelwerten brachen Groupon nach einem enttäuschenden Ausblick um 9,4 Prozent ein. Baidu (plus 4,6 Prozent) profitierten davon, dass das Unternehmen mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen hatte. Fossil sprangen nach gut aufgenommenen Zahlen um über 89 Prozent nach oben. Chipotle Mexican Grill stiegen um 15,4 Prozent. Der bisherige Taco-Bell-Chef Brian Niccol soll neuer Chipotle-CEO werden, was gut ankam, denn er gilt als branchenerfahrener Sanierer. Cisco verbesserten sich um 2,1 Prozent. Das Unternehmen legte nach der Schlussglocke Zahlen vor.

Aus Angst, dass steigende Zinsen die Renditen auffressen könnten, trennten sich viele Anleger von Staatsanleihen. Die gute Stimmung am Aktienmarkt dämpfte das Interesse an Anleihen zusätzlich. Die Zehnjahresrendite stieg um 8 Basispunkte auf 2,91 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17:23 Uhr EUR/USD 1,2462 +0,1% 1,2455 1,2402 EUR/JPY 132,78 -0,3% 133,23 132,56 EUR/CHF 1,1564 -0,1% 1,1573 1,1545 GBP/EUR 1,1244 -0,0% 1,1245 1,1256 USD/JPY 106,57 -0,4% 106,97 106,91 GBP/USD 1,4010 +0,0% 1,4005 1,3959 Bitcoin BTC/USD 9.712,68 +2,9% 9.436,25 9.317,10

Am Morgen setzt der Yen seinen Aufwärtsmarsch fort, der Dollar fällt auf rund 106,50 Yen zurück. Hier stützt weiter die Spekulation auf die mögliche Ernennung zweier eher falkenhaft gesinnter Vizepräsidenten der Bank of Japan. Zudem hat Finanzminister Taro Aso mitgeteilt, keine Aktionen zur Schwächung des Yen zu planen. Der Euro kann am Morgen die kräftigen Vortagesgewinne halten und bewegt sich knapp oberhalb der Marke von 1,2450 Dollar.

Am Mittwoch reagierte der Dollar zunächst mit einem Satz nach oben auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten. Im Gegenzug rutschte die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,2276 Dollar. Die Erholung des Dollar war allerdings kurzlebig. Der Euro zog rasch wieder an und stieg über 1,24 Dollar. Im späten US-Handel notierte er bei rund 1,2460 Dollar. Vor Veröffentlichung der Daten kostete er 1,2345 Dollar. Devisenstratege Viraj Patel von ING vermutete, dass es die Kombination aus stärkerer Inflation und schwächeren Einzelhandelsumsätzen war, die den Dollar wieder zurückwarfen. Die Datenlage könnte ein Hinweis sein, dass sich der US-Konjunkturaufschwung schon in einem späten Stadium befinde.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,46 60,6 +1,4% 0,86 +1,7% Brent/ICE 64,98 64,36 +1,0% 0,62 -1,8%

Die Ölpreise erholten sich, nachdem die wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten mit einem Plus von 1,84 Millionen Barrel eine geringere Zunahme als erwartet gezeigt hatten. Unterstützung erhielt der Ölmarkt auch vom saudi-arabischen Ölminister: Die Opec werde bis Ende des Jahres an den vereinbarten Förderkürzungen festhalten, sagte Khalid al-Falih. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,4 Prozent auf 60,60 Dollar. Für Brent ging es um 2,6 Prozent auf 64,36 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.354,82 1.350,55 +0,3% +4,27 +4,0% Silber (Spot) 16,93 16,87 +0,4% +0,06 -0,0% Platin (Spot) 1.003,90 996,75 +0,7% +7,15 +8,0% Kupfer-Future 3,24 3,24 +0,2% +0,01 -1,7%

Der Goldpreis rutschte zwischenzeitlich ins Minus und markierte bei 1.318 Dollar ein Tagestief. Bald drehte das Edelmetall jedoch ins Plus. Gold ist ein beliebter Inflationsschutz und profitierte damit von der stärkeren Teuerung. Der schwächere Dollar gab zusätzlichen Rückenwind. Im späten Handel zeigte sich die Feinunze 1,9 Prozent höher bei 1.354 Dollar. Vor der Bekanntgabe der Inflationsdaten hatte Gold bei 1.331 Dollar notiert.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

SÜDAFRIKA POLITIK

Staatschef Jacob Zuma ist mit seinem sofortigen Rücktritt einer Amtsenthebung zuvorgekommen. Er lege das Amt "mit sofortiger Wirkung" nieder, sagte der mit Korruptionsvorwürfen konfrontierte Politiker am Mittwochabend in einer Fernsehansprache.

AIRBUS

hat im vierten Quartal diesee Ergebnisse ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj 4Q17 ggVj 4Q16 Umsatz 23.814 -0,3% 24.148 +1,1% 23.876 EBIT bereinigt 2.457 +59% 2.030 +31% 1.547 Ergebnis n.Steuern/Dritten 1.022 -- 899 -- -816 Ergebnis je Aktie 1,32 -- 1,34 -- -1,06

HEIDELBERGCEMENT

trennt sich von einer Mehrheitsbeteiligung in den USA. Er verkauft seinen 51-Prozent-Anteil an der Lehigh White Cement Company, wie das DAX-Unternehmen mitteilte. Käufer sind die Minderheitsaktionäre Aalborg Cement Company und Cemex. Der Unternehmenswert der Transaktion, die voraussichtlich noch im ersten Quartal abgeschlossen wird, liegt bei rund 140 Millionen US-Dollar.

PEUGEOT/OPEL

Nach dem Kauf von Opel verlagert der französische Konzern PSA Peugeot Citroen weitere Aufgaben in das Entwicklungszentrum am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim. "Wir werden die Zahl der Kompetenzzentren in Rüsselsheim mehr als verdoppeln", sagte Opel-Entwicklungschef Christian Müller der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

CISCO SYSTEMS

hat seinen Umsatz im zweiten Geschäftsquartal gesteigert. Er legte im Quartal um 2,7 Prozent zu auf 11,89 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten mit 11,81 Milliarden Dollar gerechnet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 63 Cent nach 57 Cent im Vorjahreszeitraum. Hier hatten die Analyten 59 Cent prognostiziert. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel um gut 5 Prozent.

INVESTMENT BERKSHIRE HATHAWAY

Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, hat ihre Beteiligungen an Apple aufgestockt und in Teva investiert. Berkshire Hathaway verringerte zugleich den Anteil an IBM.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2018 01:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.