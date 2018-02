Herr Schupfner, wie laufen die Geschäfte? Markus Schupfner: Visteons Geschäfte laufen sehr gut, und wir sehen extrem viele Auftragseingänge in 2017. Allein im Jahr 2017 hatten wir sieben Milliarden US-Dollar an neuen Geschäftsaufträgen. In China wachsen wir beispielsweise gut 21 Prozent mehr als im Jahr 2016. Wenn man bedenkt, dass global etwa drei Prozent Zuwachs im Fahrzeugverkauf 2017 weltweit erfolgte, dann ist die Zunahme in China wirklich fantastisch. In China haben wir vier Joint-Ventures, von denen Yanfeng Visteon das Größte ist. Wie wirkt sich der hohe China-Anteil sonst noch aus? Markus Schupfner: Wenn wir mit chinesischen Kunden über ein neues Projekt reden, dann sagen sie uns, dass sie bereits zwei Jahre später damit in Produktion gehen wollen. Früher hatten wir für Entwicklungen mindestens drei Jahre zur Verfügung. Die Entwicklungsgeschwindigkeit hat sich somit wesentlich erhöht. Weil viele der neuen chinesischen OEMs so gut wie keine Altlasten - beispielsweise Verbrennungsmotoren - haben, können sie komplett neue Fahrzeugarchitekturen viel leichter generieren und einführen. Wie reagieren die anderen OEMs? Markus Schupfner: Wenn es um neue elektrische Plattformen geht, dann legen auch die deutschen OEMs jetzt ein noch nie gekanntes Entwicklungstempo an den Tag. Wir sehen das zum Beispiel bei den Änderungen für elektrische Fahrzeuge, wo Konzerne die kompletten E/E-Architekturen neu aufstellen und dabei auch eher über Ethernet als über MOST oder CAN sprechen. Aufgrund der höheren Bandbreite, die dann zur Verfügung steht, lassen sich mehr Informationen im Fahrzeug zentral verarbeiten. Diese Zentralisierung ist eines unserer Hauptthemen sowohl für den Cockpitbereich als auch für autonomes Fahren.

Die höhere Geschwindigkeit drückt sich in zwei Aspekten aus. Der eine Aspekt ist die Geschwindigkeit selbst, mit der die Produkte bei erheblich kürzerer Entwicklungszeit marktreif werden. So etwas funktioniert nur mit dem konsequenten Einsatz von Plattformen. Wir als Tier-1 müssen derartige Plattformen generieren und quasi zum richtigen Zeitpunkt schon in der Schublade bereithalten, um sie dann an die Bedürfnisse des OEMs zeitnah anzupassen.

Der zweite ...

