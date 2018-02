Berlin (ots) -



Ein Viertel der Berliner Studierenden bricht in Berlin die Erzieher-Ausbildung ab.



Nach rbb-Informationen haben zuletzt von 3250 angehenden Erzieherinnen und Erziehern fast 800 im Verlauf der Ausbildung aufgegeben. Viele Studierende nennen finanzielle Gründe als Ursache.



Der Ausbau von Kitas ist in den vergangenen Jahren vorangetrieben worden, doch es fehlt an Personal. Die Bildungsverwaltung erhöht deshalb seit Jahren die Ausbildungszahlen bei Erzieherinnen und Erziehern. Diese Bemühungen würden durch die hohen Abbrecherquoten zunichte gemacht, erklärt Martin Hoyer vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin dem rbb: "Steigende Ausbildungszahlen allein lösen nicht das Personalproblem in den Berliner Kitas. Wir verlieren zu viele auf dem Weg."



Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bestätigt lediglich die Abbrecherquote des letzten von drei Studienjahren mit 11,5 Prozent und erklärt, diese sei nicht besonders hoch.



