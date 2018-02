Zürich - MoneyPark übernimmt per sofort 100 Prozent der Finovo AG und baut damit den neu geschaffenen Geschäftsbereich «Firmenkunden und Institutionelle» weiter aus. Das Zürcher Startup finovo ist spezialisiert auf die Bewirtschaftung von Hypotheken und ermöglicht es Pensionskassen, ohne operativen Aufwand in Hypotheken als Anlageklasse zu investieren. Durch den Anschluss an MoneyPark, seinerseits der grösste unabhängige Hypothekarvermittler der Schweiz mit über 25 Filialen und 130 Mitarbeitern, wird das dynamische Vermittlungsgeschäft für Pensionskassen mit schweizweiter Perspektive stark weiterentwickelt.

MoneyPark, der grösste Hypothekarvermittler der Schweiz mit einem vermittelten Hypothekarvolumen von über 2 Milliarden Franken im vergangenen Jahr, baut das erst kürzlich aufgebaute Geschäft mit Firmenkunden und Institutionellen weiter aus und übernimmt per sofort den Service Provider und Hypospezialisten finovo. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Alle Mitarbeitenden und Kundenportfolios von finovo werden von MoneyPark übernommen und finovo mit Fokus auf das Pensionskassengeschäft unverändert fortgeführt. "Wir möchten Pensionskassen den Zugang zur Anlageklasse Hypothek in der Schweiz so einfach wie möglich machen und bieten als einziger Anbieter am Markt Pensionskassen technologie- und beratergestützt ab sofort alle Services von der Vermarktung über den Vertrieb bis zur Bewirtschaftung aus einer Hand", erläutert Stefan Heitmann, Gründer und CEO von MoneyPark, diesen Schritt. Immer mehr Pensionskassen drängen aufgrund der Attraktivität des Hypothekarproduktes in den Hypothekarmarkt. Doch institutionelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...