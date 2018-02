Frankfurt am Main / Zürich - Die Digitalisierung der Kundenbeziehungen steht in vielen Bereichen noch am Anfang, dabei würden sich die Kunden eine Ausweitung wünschen. Noch fehlen aber die entsprechenden Angebote. Besonders gross ist das Innovationspotenzial in der Versicherungsbranche (inklusive Krankenversicherer), aber auch die Banken haben in einigen Bereichen noch Nachholbedarf.

Dies sind einige der zentralen Erkenntnisse aus einer Umfrage, die das Marktforschungsunternehmen GFK im Auftrag des Digitalisierungsspezialisten ti&m in Deutschland und in der Schweiz durchgeführt hat.

Spitzenreiter unter den digitalisierten Diensten in Deutschland ist das Onlinebanking: 81 Prozent der Umfrageteilnehmer nutzen eine entsprechende Dienstleistung. Ebenfalls hoher Akzeptanz erfreuen sich Online-Bezahldienste (80 Prozent). Die Positionierung dieser seit längerem verfügbaren Services zeigt, dass sich Prozesse nicht von heute auf morgen transformieren lassen. Ihre Durchsetzung benötigt Zeit und Geduld. Online-Tickets für den Personentransport (47 Prozent) folgen mit grossem Abstand an dritter Stelle.

Deutlich weniger fortgeschritten ist der digitale Kundenkontakt zwischen Bürger und Verwaltung: Nur 37 Prozent der Befragten füllen ihre Steuererklärung online aus und 28 Prozent nutzen einen Onlineschalter für Transaktionen mit öffentlichen Ämtern. Noch weniger genutzt werden die digitalen Services der Versicherungsbranche wie die Onlineabwicklung von Schadensmeldungen ...

