NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Cisco nach Zahlen von 48 auf 51 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Telekomausrüster habe gute Ergebnisse abgeliefert und die Umsatzprognose liege über seiner Schätzung, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Auch die Bruttomargen seien stark gewesen./bek/zb

Datum der Analyse: 14.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US17275R1023

AXC0062 2018-02-15/08:21