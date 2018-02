Die RIB Gruppe gibt die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 bekannt: Zweistelliges Umsatzwachstum und Steigerung der Softwarelizenzerlöse um 20,1% auf 34,7 Mio. EUR

15-Februar-2018

- EBITDA wächst um 22,9 % auf 40,2 Mio. EUR (2016: 32,7 Mio. EUR) - EBITDA Marge steigt auf 37,1% (2016: 33,4 %) - Umsatz steigt um 10,6% auf 108,3 Mio. EUR (2016: 97,9 Mio. EUR)

Stuttgart, 15.02.2018. Die RIB Software SE (ISIN DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technology, gibt heute ihre vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 bekannt.

Der Konzernumsatz der RIB Gruppe stieg um 10,6% auf 108,3 Mio. EUR (2016: 97,9 Mio. EUR). Das EBITDA stieg im Geschäftsjahr um 22,9% auf 40,2 Mio. EUR (2016: 32,7 Mio. EUR). Beim Umsatz wurde die Prognose (von 98 Mio. EUR bis 108 Mio. EUR) somit leicht übertroffen, beim EBITDA wurde das obere Ende des Prognosekorridors (38 Mio. EUR bis 41 Mio. EUR) erreicht.

Die EBITDA-Marge der RIB Gruppe stieg im Geschäftsjahr 2017 auf 37,1 % (2016: 33,4%). Die Maintenance Erlöse konnten um 22,5% auf 33,2 Mio. EUR gesteigert werden (2016: 27,1 Mio. EUR). Die Softwarelizenzerlöse wuchsen um 20,1% auf 34,7 Mio. EUR (2016: 28,9 Mio. EUR).

Die RIB Software SE wird die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 sowie die Guidance für das Geschäftsjahr 2018 am Donnerstag, den 29. März 2018 veröffentlichen.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 800 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC.

